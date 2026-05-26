Manchester United'da 2006-2014 yılları arasında Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan ve 5 Premier Lig şampiyonluğu kazanan Patrice Evra, eski takımı hakkında yöneltilen transfer sorusuna cevap verdi. 45 yaşındaki eski futbolcu, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için çağrıda bulundu.

Patrice Evra, 8 sezon boyunca büyük başarılar kazandığı Manchester United hakkında konuştu. İngiliz ekibinin transfer döneminde kadrosuna katmasını istediği bir oyuncu seçmesi istenen Fransız eski futbolcu, Galatasaray'dan Victor Osimhen'in adını verdi.

Patrice Evra

"OSIMHEN FARK OLUŞTURUR"

Profesyonel kariyerine 2018 yılında nokta koyan Evra, "Galatasaray’a, Osimhen'in İstanbul'da gördüğü sevgiye ve oyuncunun kişiliğine büyük saygı duyuyorum. Manchester United'ın iyi bir forvete ihtiyacı var. Eskiden 4 harika forvetimiz vardı ve her turnuvada oynamak istiyorsanız daha fazla forvetiniz olmalı. Elbette, bir sol bek gibi bazı savunma oyuncularına da ihtiyacınız var, çünkü bir sakatlık olabilir ve bir sağ bek de gerekebilir. Tabii ki Casemiro ayrılıyor, bu yüzden bu oyuncuların yerini doldurmanız gerekiyor. Bir isim vermek gerekirse, Osimhen derim çünkü bu oyuncuların fark oluşturabileceğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

Osimhen'in güncel piyasa değeri 75 milyon euro.

33 MAÇTA 30 GOLE KATKI

Galatasaray'ın 75 milyon euro bonservis bedeli ödediği Victor Osimhen, 2025-2026 sezonunda 4 kulvarda (Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa) 33 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu, sahada kaldığı 2566 dakikada 22 gol attı ve 8 asist yaptı.

