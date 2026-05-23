Galatasaray'da seçim günü: Dursun Özbek tarihe geçmeye çok yakın
Galatasaray Kulübü'nde Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı. Mevcut başkan Dursun Özbek, seçimde tek aday olarak yer alıyor. Yaklaşık 10 bin üyenin oy kullanma hakkı bulunurken; 12 sandıkta oy verme işlemi saat 15.00'te sona erecek. Özbek, yeni dönemdeki görev süresini tamamlaması halinde, "kulüp tarihinde en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim" olacak.
- Genel kurulda divan başkanlığına Ahmet Kemal Kumkumoğlu seçildi.
- Yaklaşık 10 bin üye oy kullanma hakkına sahip.
- 12 sandıkta gerçekleştirilecek oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek.
- Dursun Özbek, 2 yıllık görev süresini doldurması halinde, kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in ardından "en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim" ünvanını alacak.
Sarı-kırmızılı kulübün 105'inci dönem yönetiminin belirleneceği Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde yapılıyor.
Osimhen itirafı, Ferdi gafı: Sergen Yalçın'ın viral lafları
DİVAN BAŞKANI KUMKUMOĞLU
Yeterli çoğunluğun aranmadığı genel kurulda, divan başkanlığına Ahmet Kemal Kumkumoğlu seçildi. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, sandık kurullarının oluşturulmasına geçildi.
DURSUN ÖZBEK TEK ADAY
Mevcut başkan Dursun Özbek'in tek aday olarak girdiği genel kurulda; oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye için Galatasaray Lisesi'nde 12 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi, saat 15.00'te sona erecek.
ÖZBEK TARİHE GEÇECEK
Galatasaray'da başkan olarak 4'üncü dönemine girecek Dursun Özbek, 2 yıllık görev süresini doldurması halinde, kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in ardından "en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim" ünvanını alacak. Bugüne kadar yaklaşık 6 yıl 7 ay başkanlık koltuğunda oturan Özbek, Suphi Batur (8 yıl 2 ay), Selahattin Beyazıt (7 yıl 8 ay) ve Ali Uras'ı (7 yıl 1 ay) geçerek, ikinci sıraya yükselecek.
Kulübün 121 yıllık tarihinde 38 farklı kişi başkanlık yaparken kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen, yaklaşık 14 yıllık görev süresiyle bu alanda zirvede yer alıyor.
ÖZBEK'İN YENİ DÖNEM LİSTESİ
Özbek'in divan kuruluna sunduğu yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek üye listeleri şöyle:
Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu
Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül
Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu
Denetim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun
Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan.
Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer
Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk
Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.