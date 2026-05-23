Galatasaray Kulübü'nde Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı. Mevcut başkan Dursun Özbek, seçimde tek aday olarak yer alıyor. Yaklaşık 10 bin üyenin oy kullanma hakkı bulunurken; 12 sandıkta oy verme işlemi saat 15.00'te sona erecek. Özbek, yeni dönemdeki görev süresini tamamlaması halinde, "kulüp tarihinde en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim" olacak.

Sarı-kırmızılı kulübün 105'inci dönem yönetiminin belirleneceği Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde yapılıyor.

DİVAN BAŞKANI KUMKUMOĞLU

Yeterli çoğunluğun aranmadığı genel kurulda, divan başkanlığına Ahmet Kemal Kumkumoğlu seçildi. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, sandık kurullarının oluşturulmasına geçildi.

Galatasaray Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı.

DURSUN ÖZBEK TEK ADAY

Mevcut başkan Dursun Özbek'in tek aday olarak girdiği genel kurulda; oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye için Galatasaray Lisesi'nde 12 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi, saat 15.00'te sona erecek.

ÖZBEK TARİHE GEÇECEK

Galatasaray'da başkan olarak 4'üncü dönemine girecek Dursun Özbek, 2 yıllık görev süresini doldurması halinde, kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in ardından "en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim" ünvanını alacak. Bugüne kadar yaklaşık 6 yıl 7 ay başkanlık koltuğunda oturan Özbek, Suphi Batur (8 yıl 2 ay), Selahattin Beyazıt (7 yıl 8 ay) ve Ali Uras'ı (7 yıl 1 ay) geçerek, ikinci sıraya yükselecek.

Kulübün 121 yıllık tarihinde 38 farklı kişi başkanlık yaparken kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen, yaklaşık 14 yıllık görev süresiyle bu alanda zirvede yer alıyor.

ÖZBEK'İN YENİ DÖNEM LİSTESİ

Özbek'in divan kuruluna sunduğu yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek üye listeleri şöyle:

Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu

Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül

Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu

Denetim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun

Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan.

Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer

Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk

Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.

