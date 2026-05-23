Galatasaray’da üst üste 4 yıl şampiyonluk yaşayan kaptan Mauro Icardi, sarı kırmızılı kulübün yeni sözleşme teklifine “Konu para değil sahada olmak” diyerek bu adımı şimdilik cevapsız bıraktı.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray’da üst üste 4 yıl şampiyonluk yaşayan kaptan Mauro İcardi, sarı kırmızılı kulübün yeni sözleşme teklifine “Konu para değil sahada olmak” diyerek bu adımı şimdilik cevapsız bıraktı. “İcardi’yi gönderen başkan olmam” sözleriyle İcardi’nin kalmasını istediğini ifade eden Dursun Özbek, Arjantinli yıldız ve menajeri Elio Pino ile yaptığı görüşmelerden bir sonuç alamadı. Bu süreci tamamen kendisi yöneten Özbek, bonuslarla yıllık 5 milyon avrodan İcardi’ye 1+1 sezonluk sözleşme teklifinde bulundu.

Galatasaray’da Icardi çıkmazı: Arjantinliden olay istek

‘KONU PARA DEĞİL’ DEDİ

İcardi ise bu teklife çekimser yaklaştı. Yıldız golcünün Galatasaray ile yola devam etme konusunda önem verdiği noktanın maddi şartlar olmadığı ifade edildi. Arjantinli yıldızın G.Saray’ın ana planında yer almak istediği ve takım içinde yine on birde oynayacağı bir sistemde kalmaya ‘evet’ diyeceği öğrenildi. Başkan Özbek “Kimse G.Saray’dan oynama garantisi isteyemez” diyerek rengini belli etmişti. Okan Buruk da İcardi konusunda ısrarcı değil. Yaşanan gelişmeler muhtemel bir ayrılığa işaret ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası