Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig 2026-2027 sezonunda uygulanacak "10+4 yabancı" kuralı, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'den 30 Haziran'da bitecek sözleşmesi ve direkt katılacakları Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri hakkında konuştu.

Süper Lig'de üst üste 4'üncü, toplamda 26'ncı şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) "12+2 olan yabancı kontenjanı yeni sezonda 10+4 şeklinde uygulanacak" yönündeki kararını değerlendirdi.

Galatasaray, Süper Lig'i 77 puanla zirvede tamamladı.

"AVRUPA'DA DAHA YUKARILARI HEDEFLİYORUZ"

Dursun Özbek'in TRT Spor'a açıklamalarından satır başları şöyle:

"Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon son 16'ya kaldık. Başarılı maçlar çıkardık. Bu sene hedefimiz biraz daha yukarılara gitmek. Hazırlıklarımız o yönde, taraftarımızın beklentisi de o yönde. Taraftarımız daha çok Avrupa'ya bakıyor, Avrupa'daki başarıyı çok önemsiyor. Biz de onları memnun etmek için bu seze Avrupa'da daha yukarıları hedefliyoruz."

"ICARDI'DEN CEVAP BEKLİYORUZ"

"Mauro Icardi'nin kontratı sezon sonunda bitiyor. Kendisine bir teklifte bulunduk, cevabını bekliyoruz."

Mauro Icardi, Galatasaray'da 4 sezon geçirdi.

"YABANCI KURALI İNŞALLAH DEĞİŞİR"

"Yabancı sayısının azaltılması kulüplerde sıkıntı oluşturuyor. Galatasaray özelinde konuşmuyorum. Süper Lig'deki tüm takımlarda kontratlı oyuncular var. Bunun değişikliği sıkıntı oluşturuyor. 'İnşallah düzelir' diye düşünüyorum. Transfer sezonunu da etkiliyor. Eksiklerimiz var ama oyuncu kontenjanı dolu. Federasyon da bunun farkındadır diye düşünüyorum."

Dursun Özbek - İbrahim Hacıosmanoğlu

"TARAFTARDAN AYNI DESTEĞİ TALEP EDİYORUM"

"Taraftarımız sezon boyunca karda, kışta, yağmurda hep desteklediler. Onlarla beraber şampiyon olduk. Taraftara çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sezon da taraftarımızdan aynı desteğin devamını talep ediyorum. Biz beraber oldukça, birlik oldukça başarı kaçınılmaz."

