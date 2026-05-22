Galatasaray'da transfere büyük engel: Eksiklerimiz var ama...
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig 2026-2027 sezonunda uygulanacak "10+4 yabancı" kuralı, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'den 30 Haziran'da bitecek sözleşmesi ve direkt katılacakları Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri hakkında konuştu.
- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun daha ilerisini hedefliyor.
- Mauro Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Başkan Özbek, yapılan teklifin cevabını bekliyor.
- Dursun Özbek, yabancı oyuncu sayısının azaltılmasının Süper Lig'deki kulüplerde sıkıntı oluşturduğunu ve bu kuralın düzelmesini umduğunu belirtti.
- Süper Lig'in yeni sezonunda yabancı kontenjanının 10+4 olacağı açıklanmıştı.
Süper Lig'de üst üste 4'üncü, toplamda 26'ncı şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) "12+2 olan yabancı kontenjanı yeni sezonda 10+4 şeklinde uygulanacak" yönündeki kararını değerlendirdi.
Galatasaray'dan yerli atağı: 2 isimle görüşmeler başladı
"AVRUPA'DA DAHA YUKARILARI HEDEFLİYORUZ"
Dursun Özbek'in TRT Spor'a açıklamalarından satır başları şöyle:
"Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon son 16'ya kaldık. Başarılı maçlar çıkardık. Bu sene hedefimiz biraz daha yukarılara gitmek. Hazırlıklarımız o yönde, taraftarımızın beklentisi de o yönde. Taraftarımız daha çok Avrupa'ya bakıyor, Avrupa'daki başarıyı çok önemsiyor. Biz de onları memnun etmek için bu seze Avrupa'da daha yukarıları hedefliyoruz."
"ICARDI'DEN CEVAP BEKLİYORUZ"
"Mauro Icardi'nin kontratı sezon sonunda bitiyor. Kendisine bir teklifte bulunduk, cevabını bekliyoruz."
"YABANCI KURALI İNŞALLAH DEĞİŞİR"
"Yabancı sayısının azaltılması kulüplerde sıkıntı oluşturuyor. Galatasaray özelinde konuşmuyorum. Süper Lig'deki tüm takımlarda kontratlı oyuncular var. Bunun değişikliği sıkıntı oluşturuyor. 'İnşallah düzelir' diye düşünüyorum. Transfer sezonunu da etkiliyor. Eksiklerimiz var ama oyuncu kontenjanı dolu. Federasyon da bunun farkındadır diye düşünüyorum."
"TARAFTARDAN AYNI DESTEĞİ TALEP EDİYORUM"
"Taraftarımız sezon boyunca karda, kışta, yağmurda hep desteklediler. Onlarla beraber şampiyon olduk. Taraftara çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sezon da taraftarımızdan aynı desteğin devamını talep ediyorum. Biz beraber oldukça, birlik oldukça başarı kaçınılmaz."