Galatasaray yabancı kuralı sebebiyle temkinli davranıyor. Sarı kırmızılı yönetim, Uğurcan, Abdülkerim ve Barış Alper’e gelen teklifleri rafa kaldırdı, değerlendirmeme kararı aldı…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Son dört sezon üst üste şampiyonluğu kucaklayan Galatasaray, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde de ses getirecek bir kadro kurmak için çalışmalarını yaparken, yerli yıldızlara gelen teklifler sonrasında görüşmeleri rafa kaldırma kararı aldı. TFF tarafından resmen açıklanan 10+4 yabancı kuralı sebebiyle temkinli davranan sarı kırmızılılar takımı şampiyonluğa taşıyan yerli yıldızları kaybetmek istemiyor. Üst üste beşinci şampiyonluğu ve Devler Ligi’nde en az çeyrek final hedefleyen sarı kırmızılılar takımdaki yerli oyuncuların yerinin kolay dolmayacağı görüşünde.

GURBETÇİ AVI BAŞLADI

Rekor bedelle transfer edilen millî kaleci Uğurcan Çakır’a Premier Lig’den, Abdülkerim Bardakcı’ya Suudi Arabistan’dan, Barış Alper Yılmaz’a ise Fransız ekibi Monaco’dan teklif var. Ancak Galatasaray yönetimi yerli yıldızların satışına sıcak bakmıyor. Aksine sarı kırmızılılar yerli oyuncu havuzunu zenginleştirmek adına savunma, orta saha ve forvete gurbetçi arayışı var. Galatasaray, Bertuğ Yıldırım ve Aral Şimşir için görüşmeler yapıyor. Midtjylland’ın Aral Şimşir için 15 milyon avroluk bonservis beklentisi olduğu öğrenildi.

VAN DİJK BANA G.SARAY’I SORDU!

Napoli’ye dönen Noa Lang’dan transfer gündemine bomba gibi düşecek açıklamalar geldi. Dünyaca ünlü Liverpoollu savunma oyuncusu Virgil van Dijk’ın Galatasaray’a olan ilgisini açık açık itiraf eden Lang, “Van Dijk, bana Galatasaray’ı ve İstanbul’u sordu. Oradaki atmosferi, kulübün yapısını merak ediyor. Bana açıkça Galatasaray’ı sevdiğini ve yakından takip ettiğini söyledi” dedi.

