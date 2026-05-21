Noa Lang'ın Van Dijk itirafı gündeme oturdu: Bana Galatasaray'ı sordu!
Galatasaray'la imzaladığı kiralık sözleşmesi 2025-2026 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte sona eren Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang, adı sarı-kırmızılı kulüple anılan vatandaşı Virgil van Dijk hakkında çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Galatasaray ile 3 defa karşılaşan Liverpool'un dünyaca ünlü savunma oyuncusu Virgil van Dijk, Hollanda Milli Takımı'ndan arkadaşı Noa Lang'tan sarı-kırmızılı kulüple ilgili bilgi aldığı ortaya çıktı.
"GALATASARAY'I SEVDİĞİNİ SÖYLEDİ"
Gazeteci Kağan Dursun'a konuşan 26 yaşındaki oyuncu, "Van Dijk, bana Galatasaray'ı sordu. Galatasaray'ı sevdiğini söyledi. İstanbul'u sordu. Galatasaray'la ilgili bir şey var ama konuşacak bir bilgi yok. Ondan da duymadım. Galatasaray büyük bir kulüp. Büyük oyuncuların hepsi Galatasaray'a uygun olur" ifadelerini kullandı.
SANE'NİN PAYLAŞIMINI BEĞENDİ
Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, 3-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Van Dijk'ın, Sane'nin paylaşımını beğenmesi dikkat çekti.
GALATASARAY AÇIKLAMASI
Galatasaray ile bu sezon oynanan maçların ardından RAMS Park'ın atmosferden etkilendiğini dile getiren 34 yaşındaki Hollandalı futbolcu, "Türkiye'deki atmosfer hakkında çok şey söylendi ve dürüst olmak gerekirse gerçekten çok gürültülü ve etkileyiciydi" demişti.