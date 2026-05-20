Okan Buruk'tan sürpriz transfer telefonu: Galatasaray'a gel Vedat!
Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Galatasaray, diğer taraftan alternatif isimler için nabız yokluyor. Sarı-kırmızılı ekibin transfer gündemine gelen golcüler arasında Vedat Muriqi'in olduğu belirtildi.
YILLAR SONRA TÜRKİYE'YE DÖNEBİLİR
LaLiga'da küme düşme hattında bulunan Mallorca'da başarılı bir sezon geçiren Kosovalı yıldız, Okan Buruk'un gözdesi. Sözcü'de yer alan habere göre; deneyimli teknik adam, Rizespor'da birlikte çalıştığı 32 yaşındaki oyuncuyla telefon görüşmesi yaptı. Vedat'ın, Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı.
2019'DA GALATASARAY DA İSTEDİ, FENERBAHÇE'YE GİTTİ
2018-2019 sezonunda Okan Buruk'un çalıştırdığı Rizespor'da 30 karşılaşmada 16 gol ve 7 asist kaydeden Muriqi, o dönem Galatasaray'ın da transfer gündemine gelmiş, ancak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.