Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Çaykur Rizespor'u çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Vedat Muriqi ile telefon görüşmesi yaptığı ve Kosovalı yıldızdan yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giymesini istediği iddia edildi.

Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Galatasaray, diğer taraftan alternatif isimler için nabız yokluyor. Sarı-kırmızılı ekibin transfer gündemine gelen golcüler arasında Vedat Muriqi'in olduğu belirtildi.

Vedat Muriqi, Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor ve Fenerbahçe formaları giydi.

YILLAR SONRA TÜRKİYE'YE DÖNEBİLİR

LaLiga'da küme düşme hattında bulunan Mallorca'da başarılı bir sezon geçiren Kosovalı yıldız, Okan Buruk'un gözdesi. Sözcü'de yer alan habere göre; deneyimli teknik adam, Rizespor'da birlikte çalıştığı 32 yaşındaki oyuncuyla telefon görüşmesi yaptı. Vedat'ın, Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Mallorca'da 36 maçta 22 gol atan Vedat Muriqi, 24 gollü Kylian Mbappe'nin ardından LaLiga krallık yarışında ikinci sırada yer alıyor.

2019'DA GALATASARAY DA İSTEDİ, FENERBAHÇE'YE GİTTİ

2018-2019 sezonunda Okan Buruk'un çalıştırdığı Rizespor'da 30 karşılaşmada 16 gol ve 7 asist kaydeden Muriqi, o dönem Galatasaray'ın da transfer gündemine gelmiş, ancak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

