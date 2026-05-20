Dünyaca ünlü Sivas bıçağının keskinliği yapılan sıra dışı testlerle gözler önüne serildi. Kol kılları ve pet şişe üzerinde yapılan denemelerle Sivas bıçağının kalitesi bir kez daha ortaya kondu. Bıçak ustası Emre Göçeri, Sivas bıçağıyla tıraş bile olabildiklerini söyledi.

Sivas’ta uzun yıllardır bıçak üretimi yapan bıçak ustası Emre Göçeri, el emeğiyle üretilen Sivas bıçağının keskinliğini yaptığı testlerle gözler önüne serdi.

Dünyaca ünlü Sivas bıçağını arkadaşının kolundaki kıllar üzerinde deneyen Göçeri, bıçağın kılları zorlanmadan kestiğini göstererek hem ustalığını hem de Sivas bıçağının kalitesini ortaya koydu.

Kol kıllarında test ettiler! Tıraş olan bile var: Ünü Türkiye sınırlarını aştı

"SİVAS BIÇAĞI İLE TIRAŞ BİLE OLUYORUZ"

Sivas bıçağının ince işçilikle üretildiğini belirten Emre Göçeri, yapılan testlerin bıçağın kalitesini ortaya koyduğunu belirterek, "Sivas bıçağıyla tıraş bile oluyoruz. Testlerimizi en ince slip kağıtlarında, hatta kendi kol kıllarımız üzerinde gerçekleştiriyoruz. Hiçbir zorluk çekmeden rahat bir şekilde kesim yapılabiliyor" diye konuştu.

"SİVAS BIÇAĞI BURADAN ALMANYA’YA KADAR ÜN SALMIŞ BİR BIÇAK"

Emre Göçeri, Sivas bıçağının kalitesini kol kıllarını keserek gösterdiklerini belirterek, "Meşhur Sivas bıçağının en önemli özelliklerinden biri ısı derecesi, diğeri ise ağız açımıdır. Öncelikle ağız açım işlemini profesyonel makinelerde gerçekleştiriyoruz. Ancak daha sonra, dedelerimizin eskiden yaptığı yöntemleri uygulayarak ağız açım işlemlerini tek tek tamamlıyoruz. Biz normalde koç boynuzundan çakı ve mutfak bıçağı üretiyorduk, fakat artık kasap bıçağı da üretmeye başladık. Bıçaklarımızı, en ince kağıdı kesecek ve masata rahat gelecek şekilde tasarladık. Sivas bıçağını Türkiye’nin bütün şehirlerine gönderiyoruz. Sivas bıçağı buradan Almanya’ya kadar ün salmış bir bıçaktır ve bunun değerinin bilinmesi gerekir. Biraz önce de denediğimiz gibi, bıçak hiçbir kesimde zorlanmaz. Sivas bıçağı, Anadolu’nun en kıymetli markalarından biridir ve bunu korumamız gerekiyor. Sivas bıçağıyla tıraş bile oluyoruz. Testlerimizi en ince slip kağıtlarında, hatta kendi kol kıllarımız üzerinde gerçekleştiriyoruz. Hiçbir zorluk çekmeden rahat bir şekilde kesim yapılabiliyor. Sivas bıçağında kolay kolay körelme olmaz. Örneğin, jilet birkaç gün sonra körelirken Sivas bıçağı yaklaşık bir yıl keskinliğini korur" ifadelerini kullandı.

