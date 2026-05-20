Petrol fiyatları 110 doların üzerindeki seyrini korurken, ABD’li Citigroup, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasından kaynaklanan arz kesintisinin “petrol piyasası tarafından hafife alındığı” uyarısında bulundu. Citi, kötü senaryoda petrolün 150 dolara ulaşabileceği uyarısını tekrarladı. Goldman Sachs da durumun temmuz sonuna kadar normale dönmemesi halinde, petrolün yıl sonuna kadar 100 doların üzerinde seyredebileceğini öngördü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Petrol fiyatları, Orta Doğu’daki belirsizlikler devam ederken 110 dolar üzerindeki seyrini koruyor. Hafta başında 112,75 dolara yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bugün 110,25 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. ABD ve İran arasında “kırılgan ateşkes” şimdilik korunuyor ancak taraflar arasında muhtemel bir anlaşma için taviz de verilmiyor.

Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklık arz endişelerini canlı tutarak, petrol fiyatındaki muhtemel bir düşüşün de önüne geçiyor.

CİTİ’DEN KRİTİK UYARI

Bu arada ABD’li Citigroup, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasından kaynaklanan arz kesintisinin “petrol piyasası tarafından hafife alındığı” uyarısında bulundu. Mevcut durumda Brent petrolün kısa vadede 120 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulunan Citi, “Hürmüz’deki trafiğin üçüncü çeyrekte kısıtlı olarak başlayacağı” kötü senaryoda, petrolün 150 dolara ulaşabileceği uyarısını tekrarladı.

ÜÇ AYA YAKLAŞIYOR

Savaş öncesi dönemde günde 20 milyon varil ile küresel petrol akışının yaklaşık beşte birine ev sahipliği yapan Hürmüz, 3 aya yakın süredir kapalı bulunuyor. Uluslararası Enerji Ajansı, mevcut görünümün “tarihin en büyük arz şoku” olduğu uyarısında bulunurken; Citi, bu yıl petrol stoklarının dünyada 1 milyar varil azalacağı tahmininde bulundu.

GOLDMAN DA TEMKİNLİ

ABD’li Goldman Sachs da, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun temmuz sonuna kadar normale dönmemesi halinde, Brent petrolünün yıl sonuna kadar varil başına 100 doların üzerinde seyretmesinin muhtemel olduğunu bildirdi.

Goldman’ın “olumsuz” senaryosu; Körfez'den yapılan ihracatın temmuz sonuna kadar normalleşmeyeceğini varsayıyor. Ayrıca kapatılan kuyular nedeniyle üretim kapasitesinde günlük 500 bin varillik bir azalma olacağını da tahmin ediliyor. Bu senaryoda da petrol fiyatının gelecek 2 ay içinde varil başına 120 doların üzerine çıkabileceği ifade ediliyor.

