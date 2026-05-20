Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan sarsıntılar ardından gözler diri fay hatlarına çevriliyor. Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu diye adlandırılan üç büyük fay hattı yer alıyor. Vatandaşlar "Evimin altından fay geçiyor mu?" sorusuna online platformlar üzerinden cevap bulabiliyor.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı Diri Fay Hatları Haritası ile Türkiye’deki deprem riski taşıyan bölgeler görüntülenebiliyor. Türkiye ve çevresi, tarih boyunca büyük depremlerin yaşandığı coğrafyaların başında gelirken; Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili doğrudan etkiliyor

ANADOLU'YU UÇTAN UCA SARAN KUZEY ANADOLU FAY HATTI

Toplam uzunluğu 1200 kilometre olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, 24 ilin merkezinden geçiyor. Doğuda Bingöl'ün Karlıova ilçesinden başlayıp; Marmara Denizi'nin içinden devam ederek batıda Saros Körfezi'ne kadar uzanıyor.

Geçmişte büyük afetlerin yaşandığı bölgede, 7 ve üzeri büyüklüğünde depreme neden olabilecek faylar bulunuyor.

GANOS FAYI DEPREM RİSKİNİ DİRİ TUTUYOR

Tekirdağ (Gaziköy) ile Saros Körfezi arasında uzandığı tespit edilen ve en son 1912 yılında aktive olan Ganos Fayı, Trakya için risk oluşturuyor.

Ganos Fayı, 1912'de Tekirdağ Şarköy ilçesi civarında iki büyük depreme neden oldu.

Uzmanlar, bölgede meydana gelebilecek bir depremin Trakya'nın güneyini daha çok etkileyeceğine işaret ediyor.

Evimin altından fay geçiyor mu? Türkiye Diri Fay Hatları Sorgulama

OLASI MARMARA DEPREMİ

Kuzey Anadolu Fay hattının Marmara Denizi içinden geçen parçalarının kırılması sonucu oluşacağı düşünülen depremin başta İstanbul'un güney kesimleri olmak üzere, geniş bir coğrafyayı etkileyeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da beklenen deprem konusunda, yıllar boyunca birçok araştırma yapılırken; uzmanlar tsunami tehlikesine dikkati çekiyor.

BATI ANADOLU FAY HATTI

Batı Anadolu Fay Hattı, Anadolu'nun batısında doğu-batı uzanışlı, kuzeyden-güneye doğru sıralanan pek çok faydan oluşuyor.

Ege Bölgesi Graben Sistemi olarak adlandırılan fay sistemi, Batı Anadolu'da yaklaşık 120 bin kilometrekarelik alanda yer alıyor.

Bu fay hattında yer alan izmir, 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremle sarsıldı. Merkezi Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetti.

MTA TÜRKİYE'NİN TEKTONİK RESMİNİ ZİYARETÇİLERE SUNUYOR

Öte yandan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) hazırladığı Diri Fay Hatları ve çevrim içi yer bilimleri portalıyla Türkiye'nin tektonik hareketlerini resmederken, son gelişmeleri de çevrim içi ziyaretçilere gösteriyor.

MTA FAY HATTI SORGULAMA EKRANI

MTA'nın resmi sayfasında yer alan ekranla harita üzerinde bulunduğunuz konuma ulaşabilirsiniz. Ekranın sol köşesinde bulunan "Faylar" sekmesine tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattının geçtiğini göreceksiniz.



