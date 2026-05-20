Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde seyir halindeki bir otomobile adeta ok gibi saplanan motosikletin üzerindeki iki kişinin metrelerce havaya savrulduğu korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çarpışmanın şiddetiyle yola fırlayan ve görenlerin yüreklerini ağzına getiren kazayı şans eseri yalnızca hafif yaralarla atlatan iki kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

