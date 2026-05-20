Fenerbahçe'de görüşme gerçekleşti, karar iletildi: Yeni sezonda yoksun!
Fenerbahçe'nin Ağustos 2025'te Premier Lig ekibi West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya kattığı Meksikalı orta saha Edson Alvarez'in geleceğiyle ilgili karar netleşti.
- Fenerbahçe, Edson Alvarez'in satın alma opsiyonunu kullanmayacak.
- Sadettin Saran yönetimi, Edson Alvarez'e gelecek sezon takımda devam etmeyeceğini iletti.
- Fenerbahçe'den ayrılmadan önce kulüpten izin alan Edson Alvarez, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Meksika Milli Takımı'na katıldı.
- West Ham United, Alvarez'i gelecek sezon planlamasında düşünmüyor.
Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, 6-7 Haziran'da yapılacak seçime odaklandı. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, yeni sezon yapılanmasını sürdürürken; camiada transfer hareketliliği de yaşanıyor.
Kadıköy korku evi: Artık rakipleri değil, kendi oyuncularını ürkütüyor
EDSON ALVAREZ İLE GÖRÜŞME
Meksikalı gazeteci Fernando Esquivel'in haberine göre; Fenerbahçe, Edson Alvarez'in satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Sadettin Saran yönetiminin, Meksikalı futbolcu ile görüşme gerçekleştirdiği ve 28 yaşındaki oyuncuya gelecek sezon takımda devam etmeyeceğinin iletildiği belirtildi.
WEST HAM' KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Alvarez'in, Fenerbahçe'den ayrılmadan önce kulüpten izin aldığı ve 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Meksika Milli Takımı'na katıldığı kaydedildi. Deneyimli oyuncu, Dünya Kupası'nın ardından bonservisinin bulunduğu West Ham United'a dönecek. Ancak İngiliz ekibinin, Alvarez'i gelecek sezon planlamasında düşünmediği öne sürüldü.