Fenerbahçe'nin Ağustos 2025'te Premier Lig ekibi West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya kattığı Meksikalı orta saha Edson Alvarez'in geleceğiyle ilgili karar netleşti.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, 6-7 Haziran'da yapılacak seçime odaklandı. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, yeni sezon yapılanmasını sürdürürken; camiada transfer hareketliliği de yaşanıyor.

EDSON ALVAREZ İLE GÖRÜŞME

Meksikalı gazeteci Fernando Esquivel'in haberine göre; Fenerbahçe, Edson Alvarez'in satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Sadettin Saran yönetiminin, Meksikalı futbolcu ile görüşme gerçekleştirdiği ve 28 yaşındaki oyuncuya gelecek sezon takımda devam etmeyeceğinin iletildiği belirtildi.

Edson Alvarez, Fenerbahçe'de 18 maçta 1126 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.

WEST HAM' KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Alvarez'in, Fenerbahçe'den ayrılmadan önce kulüpten izin aldığı ve 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Meksika Milli Takımı'na katıldığı kaydedildi. Deneyimli oyuncu, Dünya Kupası'nın ardından bonservisinin bulunduğu West Ham United'a dönecek. Ancak İngiliz ekibinin, Alvarez'i gelecek sezon planlamasında düşünmediği öne sürüldü.

