İstanbul’da toplu taşıma kullanan vatandaşlar, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı’ndaki son durumu araştırmaya devam ediyor. Mecidiyeköy istasyonunda başlayan onarım çalışmaları sonrası “M7 metro çalışıyor mu?”, “M7 hattı kapalı mı?”, “Mecidiyeköy durağı açık mı?” soruları yeniden gündeme geldi.

M7 metro çalışıyor mu sorusu gündemdeyken İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Metro İstanbul tarafından daha önce yapılan açıklamada, M7 hattında geçici işletme düzenlemesine gidildiği duyurulmuştu. Çalışmaların sürdüğü süreçte bazı istasyonlarda metro seferlerinin farklı şekilde işletildiği belirtildi.

M7 METRO ÇALIŞIYOR MU?

Metro İstanbul’un duyurusuna göre M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı tüm güzergahlar için kapanmadı. Mecidiyeköy istasyonunda yürütülen onarım çalışmaları nedeniyle sefer planında geçici değişikliğe gidildi.

Yapılan düzenlemeye göre Mahmutbey ile Nurtepe arasında metro seferleri normal tarifeyle kesintisiz devam ediyor. Aynı şekilde Yıldız ile Mecidiyeköy arasındaki seferler de normal şekilde sürdürülüyor.

Nurtepe ile Çağlayan arasında ise metro hattı mekik işletme sistemiyle çalışıyor. Seferlerin 12 dakika aralıklarla gerçekleştirildiği açıklandı.

İBB’DEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mecidiyeköy istasyonundaki onarım çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Açıklamada hattın Mahmutbey ile Nurtepe arasında çalışmayı sürdürdüğü belirtilirken yolcuların Nurtepe’de otobüs aktarması yaparak Mecidiyeköy’e ulaşabileceği ifade edildi.

Yetkililer, çalışmalar tamamlanana kadar geçici ulaşım planının uygulanacağını açıkladı.

MECİDİYEKÖY METRO AÇIK MI?

M7 metro hattında yapılan çalışma sebebiyle yapılan düzenlemeler hakkında Metro İstanbul duyuru yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''Sayın Yolcularımız;

M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattı Mecidiyeköy İstasyonu’nda onarım çalışmaları nedeniyle seferlerimizde düzenlemeler yapılmıştır.

Bu süre içerisinde seferlerimiz;

• Mahmutbey-Nurtepe arasında normal tarife ile kesintisiz,

• Yıldız-Mecidiyeköy arasında normal tarife ile kesintisiz,

• Nurtepe-Çağlayan arasında 12 dakika aralıklarla mekik işletme şeklinde yapılacaktır.

Yolcularımızın aşağıda belirtilen alternatifler ile Mecidiyeköy bölgesine erişimi sağlanacaktır.

Yıldız ve Mecidiyeköy Yönlerinden Mahmutbey Yönüne Ulaşım:

• Mecidiyeköy metro istasyonu Metrobüs bağlantısı ve Mecidiyeköy otobüs durakları çıkışından hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile M7 Nurtepe istasyonuna ulaşabilir ve bu istasyondan M7 hattına aktarma yapabilirsiniz,

Mahmutbey Yönünden Mecidiyeköy ve Yıldız Yönlerine Ulaşım:

• M7 Nurtepe istasyonu 3 numaralı çıkıştan hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile Mecidiyeköy’e ulaşabilirsiniz,

Mahmutbey Yönünden Kağıthane ve Çağlayan’a Ulaşım:

• M7 Nurtepe istasyonunda inerek diğer perondan hareket eden mekik metro seferlerimiz ile M7 Kağıthane ve Çağlayan istasyonlarına ulaşabilirsiniz,

Kağıthane ve Çağlayan Bölgesinden Mahmutbey Yönüne Ulaşım:

• M7 Kağıthane ve Çağlayan metro istasyonlarından 12 dakika aralıklarla hizmet veren mekik metro seferlerimiz ile gidebileceğiniz M7 Nurtepe istasyonunda inerek diğer perondan hareket eden M7 Mahmutbey-Nurtepe seferlerimiz ile Mahmutbey yönüne seyahat edebilirsiniz,

Kağıthane ve Çağlayan Bölgesinden Mecidiyeköy ve Yıldız Yönlerine Ulaşım:

• M7 Kağıthane ve Çağlayan metro istasyonlarından 12 dakika aralıklarla hizmet veren mekik metro seferlerimiz ile gidebileceğiniz M7 Nurtepe istasyonunda inerek 3 numaralı çıkıştan hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile Mecidiyeköy’e ulaşabilirsiniz,

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattına Ulaşım:

• M7 Nurtepe istasyonu 3 numaralı çıkıştan hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile Mecidiyeköy’e geçerek M2 Yenikapı-Hacıosman hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonuna ulaşabilirsiniz.

Metrobüs’e Ulaşım:

• M7 Nurtepe, Kağıthane ve Çağlayan istasyonları arasında 12 dakika aralıklarla hizmet veren mekik metro seferlerimizi kullanıp M7 Çağlayan istasyonunda inerek, buradan kısa bir yürüyüş ile (~500 m.) metrobüs Çağlayan durağına ulaşabilirsiniz,

• M7 Nurtepe istasyonu 3 numaralı çıkıştan hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile Mecidiyeköy’e geçerek metrobüs Mecidiyeköy durağına ulaşabilirsiniz.''

