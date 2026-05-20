İstanbul’da oynanacak UEFA Avrupa Ligi Finali öncesinde şehir içi ulaşımda özel düzenlemeye gidildi. Binlerce futbolseverin karşılaşma sonrası ulaşımda sorun yaşamaması amacıyla bazı metro, tramvay ve füniküler hatlarında gece boyunca ek sefer uygulanacağı açıklandı.

20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park Stadyumu’nda gerçekleştirilecek UEFA Avrupa Ligi Finali nedeniyle İstanbul’da toplu ulaşım yoğunluğunun artması bekleniyor. Bu kapsamda metro işletmesi tarafından gece ulaşım planı hazırlanırken, sabaha kadar hizmet verecek hatlar da belli oldu. İşte, İstanbul'da 20-21 Mayıs gece hizmet verecek metro hatları...

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ İÇİN GECE METROSU UYGULAMASI

Yapılan açıklamaya göre 20 Mayıs Çarşamba gününü 21 Mayıs Perşembe gününe bağlayan gece boyunca birçok metro hattında kesintisiz ulaşım sağlanacak. Taraftarların stadyuma ve şehir merkezine rahat ulaşabilmesi için bilhassa yoğun kullanılan hatlarda gece seferleri devam edecek.

Gece metrosu uygulaması kapsamında M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı, M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı ile M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü Metro Hattı gece boyunca hizmet verecek.

Ayrıca F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nda da gece ulaşımı sürdürülecek. Söz konusu hatlarda seferler gece yarısından sonra da devam edecek ve vatandaşlar 00.00 ile 06.00 saatleri arasında toplu taşımayı kullanabilecek.

T1 TRAMVAY HATTI SABAH SAATLERİNE KADAR ÇALIŞACAK

UEFA Avrupa Ligi Finali maç gecesi tramvay ulaşımında da ek düzenleme yapılacak. T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferlerin normal saatlerin dışında uzatıldığı duyuruldu.

Yapılan bilgilendirmeye göre tramvay seferleri gece boyunca Kabataş ile Cevizlibağ istasyonları arasında devam edecek. T1 hattında ulaşımın saat 04.00’e kadar süreceği belirtildi.

