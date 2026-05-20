Anadolu Ajansı
Almus Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı! Su tahliyesine başlanacak
Tokat'taki Almus Baraj Gölü'nün doluluk oranı, kış ve bahar aylarındaki yağışlarla yüzde 100'e ulaştı. Baraj Gölü'nden su tahliyesine başlanabileceği değerlendiriliyor.
Özetle DinleAlmus Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı! Su ta...
Kaydet
Yaşam 1 dk önce
Almus Baraj Gölü, geçen yılki kuraklığın ardından bu yılki yağışlarla yüzde 100 doluluğa ulaştı ve 1993'ten bu yana ilk kez su tahliyesi yapılabileceği değerlendiriliyor.
- Geçen yıl yağış azlığı nedeniyle adacıkların görüldüğü Almus Baraj Gölü, bu yılki yağışlarla su altında kaldı.
- Ocak ayının başında %38 doluluk oranına sahip olan baraj, kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlarla %100 doluluğa ulaştı.
- En son 1993 yılının mayıs ayında dolu savaktan su bırakılan barajdan su tahliyesine başlanması değerlendiriliyor.
0:00 0:00
1x
Tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan Almus Baraj Gölü'nde geçen yıl yağışların az olması nedeniyle gün yüzüne çıkan adacık tekrar su altında kaldı.
Bu yıl özellikle kış dönemindeki yağışlar gölde suyun yükselmesine neden oldu.
YÜZDE 100 DOLDU
Barajda ocak ayının başında yüzde 38 olan doluluk, kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlar sayesinde bugün itibarıyla yüzde 100'e ulaştı.
En son 1993 yılının mayıs ayında dolu savaktan su bırakılan Almus Baraj Gölü'nden su tahliyesine başlanabileceği değerlendiriliyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR