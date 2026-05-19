Kurban Bayramı öncesinde emekli maaşı ve ikramiye ödeme tarihleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Özellikle 4C kapsamındaki Emekli Sandığı emeklileri, bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi araştırıyor. Peki, 4C emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi netleşti. 4A ve 4B emeklileri için maaş ve ikramiye ödemeleri farklı tarihlerde yapılırken, 4C kapsamındaki Emekli Sandığı emeklilerinin ödeme günü de belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ödeme tarihlerini duyurdu. Açıklamanın ardından memur emeklileri ikramiyelerin hangi gün hesaplara yatacağını araştırmaya başladı.

4C (EMEKLİ SANDIĞI) BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

4C kapsamındaki Emekli Sandığı emeklilerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri 20 Mayıs 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan ödeme takvimine göre memur emeklileri ikramiyelerini bayram öncesinde almış olacak.

Bakanlık tarafından yayımlanan ödeme planı sonrası milyonlarca emekli banka hesaplarını ve e-Devlet sistemini kontrol etmeye başladı. Bayram öncesi yapılacak ödemelerin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

4C (Emekli Sandığı) bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

2026 Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna göre 4A kapsamındaki SSK emeklilerinin maaş ve ikramiye ödemeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

4B kapsamındaki Bağ-Kur emeklilerinin maaş ve ikramiye ödemeleri ise 21-22 Mayıs tarihlerinde hesaplara yatırılacak. 4C kapsamındaki Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyeleri ise 20 Mayıs tarihinde ödenecek.

4C (Emekli Sandığı) bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bakan Vedat Işıkhan tarafından paylaşılan takvime göre ödemeler tahsis numarasına göre farklı günlerde gerçekleştirilecek. Böylece milyonlarca emeklinin bayram öncesinde ikramiye ödemelerini alması sağlanacak.

Emekli vatandaşlar ödeme bilgilerini e-Devlet ve banka hesapları üzerinden kontrol edebilecek. Bayram öncesinde yapılacak ödemelerin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER EKONOMİ Emeklilerin bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Haberle İlgili Daha Fazlası