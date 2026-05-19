Sadettin Saran'dan "seçim" sözleri: Fenerbahçe için ayrıldık
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Süper Lig şampiyonluğunu ilen eden Kadın Futbol Takımı'nın, Kadıköy'de rakibine gol yağdırdığı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Saran, "Bizden sonra gelenlere destek olacağız" dedi.
- Saran, "Başkanlık döneminizde bir kupa daha kazanma ihtimaliniz var. Final Four" hatırlatması üzerine, "Evet. İnşallah" cevabını verdi.
- Saran, sezon sonunun gelmesi ve başkanlık seçiminin hatırlatılması üzerine, "Çok çabuk geçti. Güzel bir ekip oluşturduk. Gece gündüz çalıştık. Kimse Sadettinci olarak ayrılmıyor. Biz Fenerbahçe için ayrıldık. Biz de bizden sonra gelenlere destek olacağız. Teşekkür ediyoruz" dedi.
- Fenerbahçe Başkanı, kazanılacak yeni bir şampiyonluk ile 'en çok kupa alan yönetim' olacaklarını ifade etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe, 29'uncu hafta mücadelesinde Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaştığı Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 8-0 mağlup etti. Başkan Sadettin Saran, müsabakayı protokol tribününden takip etti.
"İNŞALLAH BİR KUPA DAHA GELİR"
Sporx'te yer alan habere göre; Saran, "Başkanlık döneminizde bir kupa daha kazanma ihtimaliniz var. Final Four (erkek basketbol)" şeklinde gelen hatırlatmanın ardından, "Evet. İnşallah" cevabını verdi.
"KİMSE SADETTİNCİ OLARAK AYRILMIYOR"
Sezon sonunun gelmesi ve başkanlık seçiminin hatırlatılması üzerine Fenerbahçe Başkanı, "Bir kupa daha alırsak, galiba 'en çok kupa alan yönetim' oluyoruz. Çok çabuk geçti. Güzel bir ekip oluşturduk. Gece gündüz çalıştık. Kimse Sadettinci olarak ayrılmıyor. Biz Fenerbahçe için ayrıldık. Biz de bizden sonra gelenlere destek olacağız. Teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.