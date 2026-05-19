Sarı-lacivertliler, ofansif orta saha pozisyonunda görev yapan genç futbolcu ile 5 yıllık kontrat imzaladı. Ocak 2026'da KuPs U18 takımından Finlandiya temsilcisinin ikinci takımına geçen futbolcu için "Yeni Arda Güler" yorumları yapılıyor.

Fenerbahçe, Finlandiya ekibi KuPs'un ikinci takımında forma giyen ve bu sezon görev yaptığı 9 maçta 2 gol kaydeden Volkan Mutlu ile anlaşma sağladı.

Volkan Mutlu

KONTRAT 18 YAŞINDA GEÇERLİ OLACAK

Henüz 16 yaşındaki olan sol ayaklı 10 numara, 18 yaşından itibaren geçerli olacak olacak şekilde sarı-lacivertli kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Arda Güler, 2023 yılında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuştu.

MİLLİ TAKIM HAMLESİ

"Yeni Arda Güler" olarak lanse edilen Volkan Mutlu, Finlandiya U17 Milli Takımı forması da giyiyor. Genç yeteneğin, Türk Milli Takımı'na geçmesi için çalışmalar yapılıyor.

