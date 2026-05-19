SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler: 5 yıllık sözleşme
Sarı-lacivertliler, ofansif orta saha pozisyonunda görev yapan genç futbolcu ile 5 yıllık kontrat imzaladı. Ocak 2026'da KuPs U18 takımından Finlandiya temsilcisinin ikinci takımına geçen futbolcu için "Yeni Arda Güler" yorumları yapılıyor.
Özetle DinleFenerbahçe'ye yeni Arda Güler: 5 yıllık sözleşme
Kaydet
Spor az önce
Fenerbahçe, Finlandiya ekibi KuPs'un ikinci takımında forma giyen 16 yaşındaki sol ayaklı 10 numara Volkan Mutlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- Volkan Mutlu, bu sezon 9 maçta 2 gol kaydetti.
- Genç oyuncunun sözleşmesi 18 yaşından itibaren geçerli olacak.
- Volkan Mutlu, "Yeni Arda Güler" olarak lanse ediliyor.
- Finlandiya U17 Milli Takımı forması giyen genç yeteneğin, Türk Milli Takımı'na geçmesi için çalışmalar yapılıyor.
0:00 0:00
1x
Fenerbahçe, Finlandiya ekibi KuPs'un ikinci takımında forma giyen ve bu sezon görev yaptığı 9 maçta 2 gol kaydeden Volkan Mutlu ile anlaşma sağladı.
KONTRAT 18 YAŞINDA GEÇERLİ OLACAK
Henüz 16 yaşındaki olan sol ayaklı 10 numara, 18 yaşından itibaren geçerli olacak olacak şekilde sarı-lacivertli kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladı.
MİLLİ TAKIM HAMLESİ
"Yeni Arda Güler" olarak lanse edilen Volkan Mutlu, Finlandiya U17 Milli Takımı forması da giyiyor. Genç yeteneğin, Türk Milli Takımı'na geçmesi için çalışmalar yapılıyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR