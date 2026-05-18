Süper Lig'de sezonu ikinci bitirerek Avrupa'ya gitme hakkı elde eden Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor ile 3-3 berabere kaldı ve sezonu 74 puanla ikinci sırada tamamladı.

2. ELEME TURU RAKİPLERİ

Avrupa'da dün akşam alınan sonuçların ardından sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi’ne 2. eleme turundan katılacağı kesinleşti. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri Avusturya'dan Sturm Graz, İskoçya'dan Hearts ve Polonya Ligi ikincisi (Gornik Zabrze, Jagiellonia ya da Rakow) oldu.

FENERBAHÇE ERKEN TOPBAŞI YAPACAK

Devler Ligi eleme turları nedeniyle sezonu erken açacak olan sarı lacivertliler, ilk maçına 21-22 Temmuz tarihlerinde çıkacak. Bu maçların rövanşı ise 28-29 Temmuz 2026'da oynanacak.

3. ÖN ELEME TURU VE PLAY-OFF TURU

2. ön eleme turunu geçmesi halinde 3. ön eleme turuna yükselecek olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri (Aston Villa'nın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanıp, Premier Lig'de ilk 4'te yer alması halinde) Çekya'dan Sparta Prag, Hollanda'dan NEC Nijmegen ve 2. ön eleme turunu geçen Sturm Graz, Hearts veya Polonya ligi ikincisi olacak. Şampiyonlar Ligi play-off turuna ise yükselecek toplam 6 takım birbiriyle eşleşecek. Bu turda yukarıdaki 3 takıma ek olarak Lyon, Bodo/Glimt ve Olympiakos dahil olacak.

