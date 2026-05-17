Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavga ihbarına giren polis memurları Emrah Koç ve Erkan Tütüncüler çıkan çatışmada şehit düştü. Polis memurlarının ölüm haberini İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde yaşanan silahlı kavga sonrasında polise haber verildi. Silahlı kavga ihbarı yapılması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde bulunan şüpheli, polis memurlarına ateş açtı.

Çorluda silahlı çatışmadan kahreden haber! Bakan Çiftçi duyurdu: 2 polis şehit oldu

2 POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Ateş açılması sonucu ağır yaralanan polis memurları Emrah Koç ve Erkan Tütüncüler hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislerin şehit haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

BAKAN ÇİFTÇİ DUYURDU

Bakan Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç; görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun.

Öte yandan polis memurlarına ateş açılmasının ardından şüpheli şahsa teslim olması yönünde çağrı yapılmış, ateşle karşılık vermesi üzerine polis ekiplerince müdahalede edilmişti. Çıkan çatışmada şüpheli etkisiz hale getirilmişti.

