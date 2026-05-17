Kuruluş Orhan dizisinde “Dafne” karakterini oynayan Merve Çandar, A Para ekranlarında yayınlanan “Biz Bize” programında oyunculuk kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, oyunculuğa beklenmedik bir tesadüfle adım attığını belirterek hayatının bir gecede değiştiğini söyledi. İstanbul’daki yeni hayatına uyum sürecinden de bahseden Çandar, sade bir düzen kurduğunu ifade etti.

A Para’da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan tarafından sunulan programa konuk olan Merve Çandar, geçmişte dönem dizilerinde rol alma hayali kurduğunu anlattı.

Hemşirelik yapıyordu… Gece yarısı gelen teklif hayatında dönüm noktası oldu

HAYALİ GERÇEK OLDU

Genç oyuncu, “Kuruluş Orhan gibi büyük bir projede yer almanın hayalini gerçekleştirdiğini” ifade etti.

Hemşirelik yapıyordu… Gece yarısı gelen teklif hayatında dönüm noktası oldu

Çandar, "Çok şükür dördüncü işimde 'Kuruluş Orhan' gibi iddialı bir projeyle hayalime kavuştum. Dafne, ortalıklarda ufak ufak gezen küçük ama tehlikeli bir kız. Karakterimin gülüşünü, duruşunu, ritmini adeta bir bebek gibi ilmek ilmek dokudum" dedi.

Hemşirelik yapıyordu… Gece yarısı gelen teklif hayatında dönüm noktası oldu

Proje öncesinde kısa sürede kılıç ve okçuluk eğitimi aldığını aktaran Çandar, geçmişteki binicilik deneyiminin de sette kendisine avantaj sağladığını dile getirdi.

ACİL SERVİSTEN OYUNCULUĞA UZANAN HİKAYE…

Asıl mesleğinin hemşirelik olduğunu açıklayan oyuncu, kariyerindeki kırılma noktasını ise acil serviste yaşadığı bir olayla anlattı. Çandar, gece nöbeti sırasında bir oyuncu koçuyla karşılaştığını ve aldığı teklifin ardından oyunculuk dünyasına adım attığını şu sözlerle anlattı:

Acil serviste çalışırken, bir gece yarısı ablasını yüksek tansiyonla getiren bir oyuncu koçu vesilesiyle şansım döndü. Bana 'Neden oyuncu olmuyorsun?' diye sordu. O zamana kadar hiç böyle bir düşüncem yoktu. Oyunculuk yolunda yeniyim ama çok severek çalışıyorum.

Hemşirelik yapıyordu… Gece yarısı gelen teklif hayatında dönüm noktası oldu

SAKİN BİR DÜZEN KURMUŞ

Çanakkale’nin Çan ilçesinden İstanbul’a uzanan yolculuğunu da paylaşan oyuncu, şan eğitimi aldığını, ayrıca tırmanış ve tüplü dalış gibi hobilerle ilgilendiğini belirtti. İstanbul’dan ilk etapta çekindiğini ifade eden Çandar, zamanla kendisine sakin bir hayat kurduğunu sözlerine ekledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası