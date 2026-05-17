Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da patlak veren ve kısa sürede iki ülkeye yayılan ölümcül Ebola virüsü nedeniyle "küresel acil durum" ilan etti.

Dünya, yeni bir salgın tehdidiyle bir kez daha karşı karşıya. Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) başlayıp komşu Uganda’ya sıçrayan ölümcül Ebola virüsü dalgası, Dünya Sağlık Örgütü'nü harekete geçirdi. Hızla yayılan ve onlarca kişinin ölümüne neden olan salgın için küresel acil durum ilan edildi.

İki ülkeyi sardı, onlarca ölü var: DSÖ'den korkutan Ebola kararı

"AŞISI VE TEDAVİSİ YOK"

Sağlık yetkilileri, mevcut salgına yol açan etkenin Ebola'nın en nadir ve en tehlikeli türlerinden biri olan Bundibugyo virüsü olduğunu doğruladı. İşin en ürkütücü boyutu ise bu spesifik türe karşı tıp dünyasında onaylanmış herhangi bir aşının veya etkili bir tedavi yönteminin henüz bulunmuyor olması.

Tarihte sadece üçüncü kez rapor edilen nadir virüs, yerel ve bölgesel düzeyde çok yüksek yayılma riski barındırıyor.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve Uganda'daki Ebola salgınının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu bildirerek şu açıklamayı yaptı:

"Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Ebola salgını, bölgesel yayılma riski nedeniyle uluslararası bir acil durum teşkil etmektedir. Ancak bu salgın, şu an için COVID-19 gibi bir pandemi kriterini karşılamamaktadır. Bu nedenle uluslararası sınırların kapatılmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz."

İki ülkeyi sardı, onlarca ölü var: DSÖ'den korkutan Ebola kararı

"ALIŞILMADIK TOPLU ÖLÜMLER İNCELEME ALTINDA"

Ituri eyaletindeki çeşitli bölgelerde Bundibugyo virüsü ile uyumlu, alışılmadık toplu ölüm vakalarının bildirildiğini hatırlatan Ghebreyesus, Ituri ve Kuzey Kivu genelinde şüpheli vakaların titizlikle tespit edilmeye devam edildiğini kaydetti.

İki ülkeyi sardı, onlarca ölü var: DSÖ'den korkutan Ebola kararı

"VİRÜSÜN ÖLÜM ORANI YÜZDE 50 CİVARINDA"

DSÖ verilerine göre, eskiden "Ebola kanamalı ateşi" olarak bilinen bu hastalığın ortalama ölüm oranı yüzde 50 civarında seyrediyor. Virüsün vahşi hayvanlardan insanlara geçtiğini ve yalnızca semptomlar ortaya çıktıktan sonra doğrudan temas yoluyla insandan insana bulaşabiliyor.

İki ülkeyi sardı, onlarca ölü var: DSÖ'den korkutan Ebola kararı

VÜCUT SIVILARIYLA BULAŞAN ÖLÜMCÜL TEHLİKE

İlk kez 1976 yılında tespit edilen ve meyve yarasalarından bulaştığı düşünülen Ebola virüsü, insanlık tarihinin en ölümcül hastalıkları arasında yer alıyor. Vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla yayılan virüs; şiddetli kanama, yüksek ateş ve organ yetmezliğine neden oluyor. Son 50 yılda Afrika genelinde yaklaşık 15 bin can alan bu kanamalı ateş, son derece bulaşıcı olması nedeniyle küresel sağlık güvenliğini de tehdit ediyor.

Özellikle 2018 ile 2020 yılları arasında yaşanan ve ülkenin tarihindeki en büyük felaketlerden biri olarak kayda geçen salgında ülkede yaklaşık 2 bin 300 kişi hayatını kaybetmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası