Alper Kul, “Güldür Güldür Show” ile geniş kitlelerce tanınmasının ardından tarım sektörüne girdiğini ancak bu alanda zarar ettiğini, Fatih Altaylı’ya yaptığı açıklamalarda itiraf etti. Ceviz işinde battığını dile getiren Kul, bu durumun sebeplerini de anlattı.

Ölümlü Dünya, Cici Babam, Dedemin Fişi gibi birçok projede yer alan Alper Kul, Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti’ne konuk oldu. Katıldığı programda uzun yıllar boyunca çeşitli ticari girişimlerde bulunduğunu ancak başarılı olamadığını ifade etti.

CEVİZ YATIRIMINDA BEKLEDİĞİNİ BULAMADI

Tarım alanında ceviz üretimine yöneldiğini belirten Kul, bu süreçte ciddi maliyetlerle karşılaştığını ve yatırımının beklediği getiriyi sağlamadığını şu sözlerle anlattı:

“Girdiğim tüm ticari girişimlerde muvaffak olamadım. Battım battım. O çok kötü, ceviz üretiyorum. O ara dediler ki çok para kazanacaksın. Ben de hıyar diyenin peşine giden insanlardanım, tuzumu aldım gittim. Cevizler duruyor yerinde, Erdek'teler. Pamuk da fasulye yetiştirmek gibi bir şey. Her şeyi dört dörtlük yaptım, toprak analizleri yapıldı. Benim danışmanım İspanyol. Geldiler baktılar, toprak ve iklim analizleri yapıldı. Kökten tepeye kadar bütün cevizlerimi tanırım. Ama üreticilik çok pahalı.”

“ÜRETİM MALİYETLERİ ÇOK YÜKSEK”

“Ceviz üretimi yapıyorum, ancak bu işin çok masraflı olduğunu gördüm” diyen Kul, “Neden battın?” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Ceviz toplamak kolay. Aletli tarım yapıyoruz. Üretim maliyetleri çok yüksek. Gübre çok pahalı, ilaçlar çok pahalı. Sen tam cevizini satacakken İskenderun Limanı’na Amerika'dan ithal ceviz geliyor. 110 liraya kar edemediğim yerde adam orada satıyor. En son 87 liraydı kazık yediğimde. Paketlemiş, her şeyi yapmış, bununla nasıl mücadele edeceksin…”

ZEYTİNYAĞI ÜRETMEYİ HEDEFLİYOR

Ünlü oyuncu ayrıca arıcılık ve zeytin üretimiyle de ilgilendiğini belirterek, yaklaşık 25 kovan arısı ve 1500 zeytin ağacı bulunduğunu ifade etti. Zeytinyağı üretmeyi hedeflediğini söyleyen Kul, tarımsal faaliyetlere devam ettiğini ancak sürecin ekonomik açıdan zorlu olduğunu sözlerine ekledi.

