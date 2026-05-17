Trendyol Süper Lig’de sezonun son haftasına girilirken Zecorner Kayserispor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geliyor. RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanacak mücadele öncesinde hem ''Kayserispor - Konyaspor canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?'' sorusu hem de hakem ataması futbolseverlerin gündemine oturdu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı hakem listesinde FIFA kokartlı kadın hakem Melek Dakan’ın görevlendirilmesi dikkat çekti.

Ligde zor bir sezon geçiren Kayserispor, geride kalan 33 haftada yalnızca 5 galibiyet alabildi. 12 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 27 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Küme düşmesi geçtiğimiz hafta kesinleşen Kayseri temsilcisi, taraftarı önünde sezonu moral toplayarak kapatmayı hedefliyor. Konuk ekip Konyaspor ise 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda 40 puana ulaştı. İlhan Palut’un öğrencileri sezonu ilk 10 içerisinde tamamlamak için sahaya çıkacak. Peki, Kayserispor - Konyaspor canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

Kayserispor - Konyaspor canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Maçın hakemi Melek Dakan oldu!

KAYSERİSPOR - KONYASPOR CANLI YAYIN HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Kayserispor - Konyaspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli şekilde ekranlara gelecek.

KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in son hafta maçlarından biri olan Kayserispor - Konyaspor karşılaşması 17 Mayıs Pazar günü oynanacak. RHG Enertürk Enerji Stadı’ndaki mücadele saat 17.00’de başlayacak.

KAYSERİSPOR - KONYASPOR MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Zecorner Kayserispor: Onurcan, Katongo, Semih, Denswill, Carole, Bennasser, Dorukhan, Benes, Cardoso, Makarov, Chalov

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz, Arif, Rayyan, Bazoer, Andzouana, Yasir, Bjorlo, Jo, Deniz, Olaigbe, Svendsen

KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇINA KİMLER EKSİK?

Kayserispor’da German Onugkha, Yiğit Emre Çeltik ve Majid Hosseini sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ramazan Civelek ise kart cezası sebebiyle kadroda yer almayacak.

Konyaspor’da ise Ufuk Akyol, Blaz Kramer, Tunahan Taşçı, Adamo Nagalo, Diogo Gonçalves ve Berkan Kutlu sakatlıkları nedeniyle maçta görev yapamayacak. Ayrıca Marko Jevtovic de cezalı olduğu için Kayseri deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇI HAKEMİ MELEK DAKAN KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun yaptığı açıklamayla birlikte Kayserispor - Konyaspor maçını yönetecek hakemin Melek Dakan olduğu açıklandı. FIFA kokartlı kadın hakemler arasında yer alan Melek Dakan’ın Süper Lig’de görev alması futbol kamuoyunda dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

6 Ağustos 1995 tarihinde doğan Melek Dakan, Ankara bölgesi hakemi olarak görev yapıyor. Eğitim hayatında hem spor hem de medya alanında çalışmalar yürüten Dakan, Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim aldı.

