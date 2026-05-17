EuroLeague’de sezonun en kritik haftasına girilirken gözler Atina’da oynanacak Final Four organizasyonuna çevrildi. Avrupa basketbolunun zirvesinde yer alan dört takım şampiyonluk için parkeye çıkacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise yarı finalde Yunan devi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. ''Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?” sorusu da gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor.

Sarı-lacivertli ekip üst üste üçüncü kez Final Four bileti aldı. Kulüp tarihinde ise sekizinci kez son dört takım arasına kalındı. Fenerbahçe Basketbol Müzesi’nde düzenlenen medya gününde konuşan Genel Menajer Derya Yannier, Final Four başarısının sıradan görülmemesi gerektiğini vurgularken takımın hedefinin yeniden kupayı Türkiye’ye getirmek olduğunu söyledi. Peki, EuroLeague Final Four ne zaman? Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

EUROLEAGUE FINAL FOUR NE ZAMAN?

Basketbol Avrupa Ligi’nde sezonun en büyük heyecanı için geri sayım başladı. EuroLeague Final Four organizasyonu bu yıl 22-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenecek.

Avrupa basketbolunun en güçlü dört takımını bir araya getirecek organizasyonda Olympiakos, Fenerbahçe Beko, Real Madrid ve Valencia Basket şampiyonluk mücadelesi verecek. Yarı final karşılaşmalarının ardından kazanan ekipler 24 Mayıs Pazar günü final maçında parkeye çıkacak.

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four yarı finalinde Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadele 22 Mayıs Cuma günü oynanacak.

Atina’daki kritik karşılaşma Türkiye saati ile 18.00’de başlayacak. Aynı gün oynanacak diğer yarı final maçında ise Valencia Basket ile Real Madrid kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe Beko, zorlu yarı finali geçmesi halinde 24 Mayıs Pazar günü EuroLeague kupası için final maçına çıkacak.

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague Final Four’da oynanacak Olympiakos - Fenerbahçe Beko karşılaşması S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

EUROLEAGUE FINAL FOUR HAKEMLERİ BELLİ OLDU!

EuroLeague yönetimi, Final Four organizasyonunda görev yapacak hakem kadrosunu da açıkladı. Avrupa Ligi'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 22-24 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek Dörtlü Final'de 8 hakem görevlendirildi.

OrgKardum ile Koljensicfallah (Fransa), Luka Kardum (Hırvatistan), Milos Koljensic (Karadağ), Olegs Latisevs (Letonya), Robert Lottermoser (Almanya), Milan Nedovic (Slovenya), Carlos Peruga (İspanya) ve Sreten Radovic (Hırvatistan) görev yapacak.

Latisevs'in 12. kez görev alacağı Dörtlü Final'de Lottermoser 11, Difallah 7, Radovic 5, Peruga 3 ve Nedovic 2. kez düdük çalacak. Kardum ile Koljensic ise Dörtlü Final organizasyonda ilk kez yer alacak.

