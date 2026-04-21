Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) normal sezonu 2'nci sırada bitiren Valencia Basket'in koçu İspanyol Pedro Martinez, "2025-2026 Alexander Gomelskiy Yılın Başantrenörü" ödülünü kazandı.

EuroLeague'den yapılan açıklamada, "Valencia Basket'in normal sezonu 2'ncilikle tamamlamasına öncülük eden Pedro Martinez, 2025-2026 Alexander Gomelskiy Yılın Başantrenörü ödülüne layık görüldü" ifadeleri yer aldı.

ÖDÜLÜ KAZANAN 4'ÜNCÜ İSPANYOL

64 yaşındaki çalıştırıcı, ödülü kazanan 4'üncü İspanyol başantrenör oldu. Daha önce Real Madrid'de başantrenörlük yaparken Chus Mateo (2023-24) ve Pablo Laso (2014-15 ve 2017-18) ile Barcelona'nın başantrenörü Xavi Pascual (2009-10) da bu ödülü almıştı.

Alexander Gomelskiy Yılın Başantrenörü Ödülü, 1958 yılında Riga'yı ilk Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan efsanevi başantrenörün adını taşıyor. Sovyetler Birliği'ni 1988 Olimpiyatları'nda altın madalyaya taşıyan Gomelskiy, basketbol tarihinin en başarılı isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Pablo Laso

MARTINEZ ÖDÜLÜ KAZANAN 14'ÜNCÜ KOÇ

Martinez, yılın başantrenörü ödülünü kazanan 14'üncü isim olarak kayıtlara geçti. Bu ödülü 3'er defa kazanan Zeljko Obradovic ve Georgios Bartzokas olurken; Ettore Messina, Dimitris Itoudis ve Pablo Laso ise 2'şer defa bu ödüle layık görüldü.

Zeljko Obradovic

Diğer kazananlar arasında geçtiğimiz sezonun ödül sahibi Sarunas Jasikevicius'un yanı sıra Pini Gershon, Dusko Vujosevic, Chus Mateo, Xavi Pascual, Dusan Ivkovic, David Blatt ve Ergin Ataman yer alıyor.

