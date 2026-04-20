Bir döneme damga vuran Türkiye'nin havacılık devlerinden Onur Air'e ilişkin devam eden hukuki süreç sonuçlandı. Mahkeme, bir zamanlar 25 ülkede 120'den fazla noktaya uçuş gerçekleştiren şirketin iflasına karar verdi.

Şirketin iflasına ilişkin kara daha önce istinaf tarafından bozularak yeniden görülmek üzere Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne gönderilmişti. Mahkeme, dosyayı yeniden değerlendirerek hükmünü açıkladı.

İFLASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme Onur Air hakkında nihai kararını verdi. Dev şirketin iflası mahkeme tarafından tescil edildi. Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü’nün İlan.gov.tr üzerinden yayımladığı kararda, "Onur Air Taşımacılık Anonim Şirketi'nin 16/04/2026 tarih 11:28 saati itibari ile iflasına karar verilmiş olup, tasfiyesine müdürlüğümüz 2026/25 İflas sayılı dosyasından başlanmıştır." denildi.

FAALİYETLERİ SONA ERDİ

Mahkemenin kararıyla Onur Air'in Yeşilköy’de bulunan merkezdeki tüm ticari faaliyetler sona erdirildi. Şirkete ait mal varlıklarının alacaklılar için nakde çevrilmesi süreci de başlatıldı.

PANDEMİDE MALİ SIKINTIYA GİRDİ

Bir dönem 29 uçaklık Airbus filosu ve 1.600’ün üzerinde çalışanıyla dikkat çeken şirket, özellikle 2003’te iç hatların özel sektöre açılmasıyla birlikte sektörde önemli bir konuma yükselmişti. Ancak 2021’de uçuşlarını tamamen durduran şirket, pandemi sonrası yaşanan mali sıkıntıları aşamayarak faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kaldı.

