Uzmanlar, LGS sorularını gazetemize değerlendirdi: “En çok zorlayan noktalar Türkçe testindeki uzun ve çeldirici sorular ile matematikteki bazı seçici sorular oldu. “Fen soruları geçen yıla göre genel olarak daha kolaydı.”

MAHMUT ÖZAY - Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8’inci sınıfta eğitim gören bir milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da sona erdi. Merkezi sınav; yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 okuldaki 64 bin 697 salonda, yurt dışındaki 8 ülkede ise 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirildi. Tüm sınav kamera kaydına alındı.

1 milyon öğrenci LGS'de ter döktü! Türkçe ve matematik zorladı, fen kolaydı

Sonuçlar 10 Temmuz’da açıklanacak. Sınav saat 09.30’da başladı. Birinci toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika süre verildi. İkinci oturum ise saat 11.30’da başladı. Öğrenciler 40 soruyu 80 dakikada cevaplandı. Öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan beslenme paketi dağıtıldı. LGS 2026, kavramsal öğrenmeyi ve süreç odaklı kazanımları merkeze alan bir sınavdı. LGS öğrencilerin yalnızca bilgi düzeylerini değil; okuduğunu anlama, yorumlama, analiz etme, çıkarım yapma ve bilgiyi farklı bağlamlara transfer edebilme becerilerini ölçen dengeli bir sınav olarak öne çıktı. Bütün öğrencileri en çok zorlayan noktalar Türkçe testindeki uzun ve çeldirici sorular ile matematikteki bazı seçici sorular oldu. Özellikle Türkçe ve İnkılap Tarihi’nde öğrencilerin iki seçenek arasında kaldıkları soruların bulunduğu belirtildi. Sınavın ardından Aydın Kurs uzmanları ve Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Ortaokul Bölüm Başkanları öğrencilerle yaptıkları değerlendirmeler doğrultusunda sınav sorularını ders ders yorumladı.

1 milyon öğrenci LGS'de ter döktü! Türkçe ve matematik zorladı, fen kolaydı

TÜRKÇE

Sorular, önceki yıllardan farklı olarak yüksek yorumlama becerisi gerektirmiştir. 4 çeldirici ve zor soru olduğu belirtiliyor. Soruların genel olarak uzun olduğu, özellikle paragraf sorularının süre yönetimini zorlaştırdığı ifade edildi. Bu yıl cümlenin ögeleri konusundan soru sorulmuş. Cümlede anlam sorusu eleyici olmuş. Ayrıca fiilde çatı, anlatım bozukluğu, yazım kuralları ve noktalama işaretleri konularından birer soru yer almış. Grafik ve görsel okuma sorularının sayısının fazla olduğu belirtiliyor. Sözel bölümün genel olarak MEBİ örnek sorularına yakın olduğu yorumları yapıldı. Öğrenciler, özellikle Türkçe dersinde iki şık arasında kaldıklarını ve çeldiricilerin fazla olduğu sorularla karşılaştıklarını ifade etti.

MATEMATİK

MEB müfredatına uyumlu, bilgiyi sorgulayan, 4 basit kazanımla çözülebilen soruların yanında üst düzey bilgi ve beceriyi ölçen 5 soru da yer aldı. Genel olarak matematik testi, öğrencileri en çok zorlayan derslerden biri olmuş. Yaklaşık 3-4 sorunun ayırt edici ve zorlayıcı olduğu ifade edildi. Geçen yıllardaki sorulara göre daha fazla işlem gerektiren ve üst düzey yorum becerisini ölçen sorulardan oluşmuştur. Özellikle doğrusal denklemler ve üçgenler konularından gelen bazı sorular öğrencileri düşündürmüş. Öğrenciler matematik testini genel olarak “yarı yarıya” düzeyinde değerlendirmiş.

1 milyon öğrenci LGS'de ter döktü! Türkçe ve matematik zorladı, fen kolaydı

FEN BİLİMLERİ

Fen sorularının bilgi düzeyinin yanında okuduğunu anlama, yorumlama, analiz etme, karşılaştırma ve çıkarım yapma becerilerini ölçen nitelikte hazırlanmış. Geçen yıla göre daha uzun olduğu ancak genel olarak daha kolay bulunduğu belirtiliyor. Soruların 2025 LGS Fen Bilimleri sorularına benzer olduğu ve seçeneklerin net olduğu ifade edildi. Bir adaptasyon sorusunun düşündürücü olduğu belirtilirken, öz ısı konusundaki bir sorunun da ayırt edici olduğu vurgulandı. Deney yorumlama ve grafik okuma sorularının ağırlıklı olduğu ifade edildi. Genel değerlendirmelerde fen dersinin kolay olduğu yönünde görüşler öne çıktı. Soruların MEBİ sorularına yakın olduğu belirtildi.

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