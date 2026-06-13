1 milyondan fazla öğrencinin ter döktüğü LGS'nin ardından yayımlanan soru kitapçıkları gündem oldu. Matematik testinde A Milli Futbol Takımı'nın "Bizim Çocuklar" sloganına yer verilen soru, sınav sonrası sosyal medyada dikkat çekerken, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sınav, 4 bin 244 okulda eş zamanlı olarak uygulandı.

İki oturum şeklinde yapılan sınavın ilk bölümü saat 09.30’da başladı, ikinci oturum ise 11.30’da yapıldı. Birinci oturumda öğrenciler, 50 sorudan oluşan sözel alan testini 75 dakika içinde tamamladı. İkinci oturumda ise 40 soruluk sayısal alan testi için öğrencilere 80 dakika süre verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı

SINAVDA MİLLİ TAKIM DETAYI

Liselere Geçiş Sistemi'nin (LGS) sona ermesinin ardından yayımlanan soru kitapçıkları incelenirken, matematik testindeki bir soru sosyal medyada dikkat çekti. Sayısal bölümde yer alan soruda, "Bizim Çocuklar" ifadesi üzerinden hazırlanan bir problemle öğrencilerin işlem yapması istendi.

LGS'de bulunan 'Bizim Çocuklar' sorusu

A Milli Futbol Takımı için kullanılan "Bizim Çocuklar" sloganının soru kökünde yer alması, sınav sonrası sosyal medyada da gündem oldu.

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