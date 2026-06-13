LGS'de öğrencilere sürpriz soru: 'Bizim Çocuklar' detayı gündem oldu
1 milyondan fazla öğrencinin ter döktüğü LGS'nin ardından yayımlanan soru kitapçıkları gündem oldu. Matematik testinde A Milli Futbol Takımı'nın "Bizim Çocuklar" sloganına yer verilen soru, sınav sonrası sosyal medyada dikkat çekerken, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu.
- Sınavın birinci oturumunda sözel alan testinde 50 soru 75 dakika, ikinci oturumunda ise sayısal alan testinde 40 soru 80 dakika sürede tamamlandı.
- Matematik testindeki bir sorunun, A Milli Futbol Takımı'nın sloganı olan "Bizim Çocuklar" ifadesini içermesi sosyal medyada dikkat çekti.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sınav, 4 bin 244 okulda eş zamanlı olarak uygulandı.
İki oturum şeklinde yapılan sınavın ilk bölümü saat 09.30’da başladı, ikinci oturum ise 11.30’da yapıldı. Birinci oturumda öğrenciler, 50 sorudan oluşan sözel alan testini 75 dakika içinde tamamladı. İkinci oturumda ise 40 soruluk sayısal alan testi için öğrencilere 80 dakika süre verildi.
SINAVDA MİLLİ TAKIM DETAYI
Liselere Geçiş Sistemi'nin (LGS) sona ermesinin ardından yayımlanan soru kitapçıkları incelenirken, matematik testindeki bir soru sosyal medyada dikkat çekti. Sayısal bölümde yer alan soruda, "Bizim Çocuklar" ifadesi üzerinden hazırlanan bir problemle öğrencilerin işlem yapması istendi.
A Milli Futbol Takımı için kullanılan "Bizim Çocuklar" sloganının soru kökünde yer alması, sınav sonrası sosyal medyada da gündem oldu.