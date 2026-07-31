ABD'nin en gelişmiş savaş uçakları arasında gösterilen 5. nesil F-35B, Kaliforniya'daki Miramar Hava Üssü yakınlarında düştü. Kazada pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu bildirilirken, olay yerine sevk edilen ekipler yangına müdahale etti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kentindeki Miramar Deniz Piyadeleri Hava Üssü yakınlarında F-35B tipi savaş uçağı düştü.

ABDnin savaş uçağı F-35B düştü! Pilot uçaktan fırlayarak kurtuldu

Kazanın ardından bölgeye acil durum ekipleri sevk edilirken, uçakta bulunan pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu bildirildi.

ABDnin savaş uçağı F-35B düştü! Pilot uçaktan fırlayarak kurtuldu

PİLOT UÇAKTAN FIRLADI

Yerel televizyon kanalı KGTV'nin haberine göre, kaza yerel saatle 10.00 sıralarında meydana geldi. ABD Deniz Piyadeleri tarafından yapılan açıklamada, "MCAS Miramar yakınlarında bir Deniz Piyadeleri F-35B'sinin karıştığı A Sınıfı bir kazayı doğrulayabiliriz. Pilot uçaktan fırladı ve kurtarıldı. Kısa süre içinde daha fazla bilgi paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

ABDnin savaş uçağı F-35B düştü! Pilot uçaktan fırlayarak kurtuldu

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın düştüğü bölgede yoğun dumanların yükseldiği görüldü. İtfaiye ekiplerinin de kaza sonrası çıkan yangına müdahale ettiği belirtildi.

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