Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'ye yönelik iddialar sonrası açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulüp, Aziz Yıldırım’ın İrfan Can Kahveci’nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve İsmail Kartal ile görüştüğü yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, bazı yayın organlarında ve sosyal mecralarda İrfan Can Kahveci hakkında çıkan haberleri yalanladı

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması: İddialar yalanlandı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ

"Bugün bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında, Kulüp Başkanımız Aziz Yıldırım’ın futbolcumuz İrfan Can Kahveci’nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve Başkanımız ile Teknik Direktörümüz İsmail Kartal arasında bir görüşme gerçekleştirildiği yönünde yer alan iddialar tamamen asılsızdır.

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması: İddialar yalanlandı

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YILDIRIM İLE KARTAL GÖRÜŞMEDİ!

Başkanımızın bu yönde herhangi bir açıklaması veya değerlendirmesi bulunmadığı gibi, iddia edildiği şekilde Başkanımız ile Teknik Direktörümüz İsmail Kartal arasında herhangi bir görüşme de gerçekleşmemiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, kulübümüzü ilgilendiren gelişmelerin yalnızca resmi iletişim kanallarımız aracılığıyla yapılan açıklamalar doğrultusunda takip edilmesini önemle rica eder, gerçeği yansıtmayan iddia ve haberlere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız."

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