Borsa İstanbul’da temmuz ayında 13 yeni şirket için talep toplandı. Bu rakamla Temmuz 2026, en fazla halka arzın gerçekleştiği aylardan oldu. Halka arzlarda artış yatırımcı sayısına da yansıyor. Temmuzda 160 bin yeni yatırımcı borsaya geldi. Hisseleri bugün borsada işlem görmeye başlayacak MASFN, 1 milyon barajını aşarak en fazla talep gören şirket oldu.

Piyasalarda temmuzun tamamlanmasına 2 işlem günü kalırken, Borsa İstanbul tarihinde bu ay, en fazla halka arzın gerçekleştiği dönemlerden biri olarak geride kalıyor. İlk talep toplama tarihleri dikkate alındığında bu ay 13 yeni şirket borsaya “merhaba” dedi.

İşlem görmeye başlayan şirketler ve ilk işlem tarihleri şöyle sıralandı:

-ALBTN (Albayrak Hazır Beton): 29 Temmuz 2026

-METEN (Metgün Enerji Yatırımları): 28 Temmuz 2026

-SARAE (Şa-Ra Enerji): 17 Temmuz 2026

-SSAAT (Saat ve Saat): 16 Temmuz 2026

-ISVEA (İsvea Seramik): 10 Temmuz 2026

-EKIM (Ekim Turizm): 9 Temmuz 2026

-GOLDA (Golda Gıda): 8 Temmuz 2026

-ORZAX (Orzaks İlaç): 7 Temmuz 2026

-SOHOE (Soho Giyim ve Enerji): 6 Temmuz 2026

Bugün MASFN (Masfen Enerji) hisseleri borsada işlem görmeye başlayacak. KARCL (Kardemir Çelik Sanayi) için talep toplama işlemleri 22-24 Temmuz tarihlerinde tamamlandı. BEWEN (Bewen Enerji) ve QUICK (Quick Sigorta) için ise talep toplama işlemleri cuma günü tamamlanacak.

EN YÜKSEK TALEPLER

Temmuzda borsaya gelen şirketlere bakıldığında MASFN, 1 milyon 93 bin 898 katılım ile en fazla talep gören hisse oldu. Onu 974 bin 597 taleple ORZAX ve 961 bin 387 yatırımcı ile METEN takip etti. ALBTN, 549 bin 211 kişi ile en az katılımın gerçekleştiği hisse oldu.

5 HİSSE PRİMLİ

29 Temmuz itibarıyla işlem görmeye başlamış 9 yeni şirketten 5’i halka arz fiyatının üzerine çıktı. 4 hisse ise arz fiyatının altına geriledi. EKIM ve SSAAT %-34 değer kaybı ile en çok düşenlerde ilk sırada yer aldı. ISVEA ise %89 primle temmuz halka arzları arasında en fazla yüksele hisse oldu.

160 BİN YENİ YATIRIMCI

Bu arada halka arzlarla birlikte yatırımcı sayısının da artması dikkat çekti. MKK verilerine göre haziran sonunda 6 milyon 760 bin olan yatırımcı sayısı, 29 Temmuz itibarıyla 6 milyon 920 bin kişiye çıktı. Endeksin zayıf performans gösterdiği 30 Haziran-29 Temmuz tarihleri arasında borsanın piyasa değeri ise 22,51 trilyon TL’den 22,02 trilyon TL’ye geriledi.