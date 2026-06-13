Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tamamlanmasının ardından liselere yerleştirme süreci yeniden gündeme geldi. Merkezi yerleştirmeye esas olan sınava katılmayan öğrenciler, puanla öğrenci alan okullar yerine yerel yerleştirme sistemi kapsamında liselere yerleştirilecek. Peki, LGS'ye katılmayan öğrenciler nasıl yerleşecek?

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamında merkezi sınava katılmayan öğrencilerin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Bu nedenle tüm öğrenciler yerel yerleştirme tercihi yapmak zorunda. Merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları gerekiyor.

Yerel yerleştirmede öğrenciler, ikamet adresleri, OBP ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak kayıt alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 tercih yapacak.

Yerel yerleştirmelerden en az bir okul tercih edilmesi zorunlu olacak. Yerel yerleştirme ekranında yeşil renk "kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları, mavi renk "komşu kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresine göre komşu kayıt alanında yer alan okulları, kırmızı renk "diğer" ise öğrenci için bunların dışında kalan okulları belirtiyor olacak.

Pansiyonlu okullar için tercih yapmak ise isteğe bağlı olacak.

LGSye katılmayan öğrenciler nasıl yerleşecek? Yerel yerleştirme sürecinin ayrıntıları

YEREL YERLEŞTİRME EKRANINDAKİ RENKLER

Yerel yerleştirme ekranında yeşil, mavi ve kırmızı olmak üzere 3 renk yer alıyor.

Yeşil renk "Kayıt Alanında" öğrencinin ikametgah adresinin kapsadığı okulları, mavi renk öğrencinin ikametgah adresine göre "Komşu Kayıt Alanında" yer alan okulları, kırmızı renk ise öğrencinin, kayıt ve komşu kayıt alanının dışında kalan tercih edebileceği "diğer" okulları belirtiyor.

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