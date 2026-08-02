Gazze’de ateşkes umudu yeniden yeşerdi. Ancak aylardır bombardıman ve açlıkla mücadele eden Filistinliler, önceki anlaşmaları hatırlatarak uluslararası toplumdan bu defa somut teminat talep ediyor

ABD Başkanı Donald Trump ile “Barış Kurulu”, Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kurul, Hamas’ın ayrıntılı yol haritasını kabul ettiğini açıkladı. Gelişme, İsrail’in saldırıları ve ablukası sebebiyle ağır insani kriz yaşayan Gazze’de memnuniyetle karşılandı.

Ölmekten yorulduk! Gazze’deki Filistinliler, ateşkesin ikinci aşamasını değerlendirdi

Filistinliler, bu defa anlaşmanın eksiksiz uygulanmasını ve uluslararası toplumun İsrail’in anlaşma hükümlerine uyulmasını sağlayacak etkili güvenceler oluşturmasını istiyor. Yerinden edilen Filistinliler, daha önce varılan ateşkeslerin kalıcı sonuç vermediğini hatırlatarak, yeni sürecin öncekilerden farklı olmasını beklediklerini dile getirdi. Fahd Ebu Cudeyan, saldırıları sona erdirecek her gelişmenin kendileri için umut olduğunu belirterek, “Bu defa sözlerin sahada somut adımlara dönüşmesini istiyoruz. İnsanlar saldırılardan, ölümden, yerinden edilmekten ve açlıktan yoruldu.” dedi. Ebu Cudeyan, Gazze halkının en büyük beklentisinin insani yardımların düzenli ulaştırılması, su ve elektriğin yeniden sağlanması ile insanların yaşadıkları bölgelere güvenli şekilde dönebilmesi olduğunu ifade etti.

DÖNECEK EVİMİZ YOK

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’ndan yerinden edilen Muhammed Ebu Cudeyan ise İsrail saldırılarının başlamasından bu yana birçok defa yer değiştirmek mecburiyetinde kaldığını ve artık geri dönebileceği bir evinin kalmadığını söyledi. Yeni anlaşmanın öncekilerden farklı olmasını isteyen Ebu Cudeyan, yeniden imar çalışmalarının bir an önce başlaması gerektiğini belirterek, çadırların ne yaz sıcağında ne de kış soğuğunda yaşamak için uygun olmadığını dile getirdi.

YENİ VAAT İSTEMİYORUZ

Yerinden edilen Ummu Muhammed Vadi de yıllardır süren savaş, korku ve zorunlu göçün ardından artık gerçek bir ateşkes görmek istediklerini söyledi. Vadi, “Yeni vaatler değil, kalıcı ateşkes istiyoruz. Katliamlardan yorulduk, çocuklarımız çadır hayatından bıktı.” ifadelerini kullandı. Sınır kapılarının açılmasını, yaralıların tedavi için Gazze dışına çıkarılmasını ve yeniden imar sürecinin başlamasını isteyen Vadi, Filistinlilerin tek talebinin güvenli bir yaşam sürmek ve evlerine dönebilmek olduğunu vurguladı.

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