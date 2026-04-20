Geçtiğimiz hafta ABD ve İran'dan gelen ateşkes haberleriyle yükselişe geçen altın ve gümüş gibi değerli metaller, bugün taraflardan gelen çatışma haberleriyle yeniden düşüşe geçti. Haber akışıyla birlikte altın yeniden 7 bin liranın altına indi, gümüş ise 115 lira seviyelerinde dengelendi. Yatırımcılar ne yapacağını şaşırırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten önemli bir uyarı geldi.



ALTINDA 8 BİN LİRA İÇİN TARİH VERDİ Düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiren Memiş, "Altın satmak için şu anda erken" dedi. Ana trendin yükseliş yönlü olduğunu belirten Memiş, gram altının 8 bin lira olacağı tarihi paylaştı. İşte detaylar...



"GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ ORTA DOĞU'DA" Hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda veri akışının olmadığını belirten Memiş, "Yine gözümüz kulağımız Orta Doğu'da, Orta Doğu'dan gelen haber akışlarında. Malum Cuma günü küresel piyasalarda bir iyimserlik vardı. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın açılması petrol fiyatlarında Cuma günü yüzde %9 civarında sert satışlara neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar seviyesinin aşağısına kadar sarkmıştı. Bugüne baktığımız zaman yine hafta sonu Cumartesi günü Hürmüz Boğazı'nın tekrar kapatılması ile birlikte %4 civarında yükselişle haftaya başlayan bir petrol piyasası karşımızda durmaya devam ediyor." dedi.



"ELİNİZDEKİ VARLIKLARI KORUYUN" Yatırımcıların ellerindeki varlıkları korumasını isteyen Memiş, "Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar seviyesinde petrol karşısındaki bütün varlıklar yine satıcılı. Yine bilerek ve isteyerek piyasaları manipüle ettikleri için bu hafta yine yatırımcıların sessiz bir şekilde pozisyonunu koruması lazım. Yatırımcıların elindeki varlıkları koruması lazım. Kısa vadeli işlemlerden yine uzak durması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



"BORSADA BU BANT ARALIĞINI TAKİP EDECEĞİZ" Borsayla ilgili de değerlendirme yapan Memiş, "Yine bu haftanın üzerinde borsa tarafındaki hareketlenme yine dikkat çekici olacak. Çünkü Borsa İstanbul Üzer Endeksi geçen hafta yeni bir rekor tazelemişti. 14.587 puan seviyesinden haftayı tamamlamıştı. Burada %1 civarında satıcılı başladığını gözlemliyoruz. Yine Borsa İstanbul BİST100 Endeksinde 14.300 puan seviyesi aşağıda destek seviyesi 14.600 puan seviyesi yukarıda direnç konumunda. Bu bant aralarını takip etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



"ALTIN SATMAK İÇİN ERKEN" Altında düşüşlerin alım fırsatı olduğunu belirten Memiş, "Uluslararası piyasalarda ons altın 4.800 dolar seviyesinde. 4.740 dolar seviyesi destek seviyesi, 4.860 dolar seviyesi direnç seviyesi. Bu bant aralığında oyalanan bir trend görebiliriz. Ana trend yukarı yönlü olduğu için ons altın tarafındaki düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz. Altın satmak için şu anda erken olduğunu şahsen düşünüyorum. Her düşüş bir alım fırsatı bizim nazarımızda o yüzden düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz." dedi.



"DÜŞÜŞLER KALICI OLMAYACAK" Altında düşüşlerin kalıcı olmayacağını belirten Memiş, "Ons altın tarafında gelen haber akışlarına göre dalgalanma olabilir ama ana trendle alakalı yükseliş yönlü beklentimizi koruduğumuz için yine bu hafta çok agresif bir şekilde düşüş beklemediğimi söyleyebilirim. Gram altın yine Onu altını takip etmeye devam ediyor. 6.930 lira seviyesinden fiziki altın haftaya başladı. Gram altın TL fiyatında 6.900 lira seviyesi destek konumu. Yukarıda 7.040 lira seviyesi direnç konumunda (fiziki altın). O yüzden 6900 lira seviyesi altında sarkmalar görürseniz buraların kalıcı olmayacağını tekrar göz önünde bulundurmak lazım." ifadelerini kullandı.



ALTINDA 8 BİN LİRA İÇİN TARİH VERDİ Gram altında 8 bin lira için haziran-temmuzu işaret eden Memiş, "Kalıcı bir anlaşma gelirse yine bant aralığımız aynı 7000 -7500 lira aralığına yerleşen bir kur. Yine yaz aylarında haziran - temmuz aylarında 8.000 lira gibi rakamlar karşımızda olabilir. Haziran olmasa da temmuz gibi 8.000 ve üzerindeki rakamlar karşımızda olacaktır diye tahmin ediyorum." dedi.



GÜMÜŞTE KRİTİK SEVİYELER Gümüşle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yine gümüş tarafında geçen hafta hızlı yükselişler vardı. %5 civarında yükselmişti. Şu an %1.5 civarında satıcılı haftaya başladı. Gümüş ons 79.88 dolar seviyesinde yani 80 dolar seviyesinin bir tık aşağısında. Bu hafta gümüşün ons fiyatında 77 dolar seviyesine destek seviyesi olarak takip edeceğim. Hızlı bir toparlanma ile yukarıda 86 dolar direnci var. 86 dolar direncine kadar bu hafta tekrar bir toparlanma bekliyorum.

GÜMÜŞTE DÜŞÜŞLER KALICI MI? Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Yükseliş yönlü beklentimizi tekrar korumaya devam ediyoruz. Gram tarafında da 115 lira seviyesi var. Gümüşün gram fiyatında 112 veya 111 lira destek seviyesi. Bu hafta hızlı bir toparlanmayla tekrar 120 lira seviyesine hedef alan 117, 118, 120 bu bant aralığına hedef alan bir yükseliş trendi tekrar bekliyor olacağım. Düşüşleri alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim."

