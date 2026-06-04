Orta Doğu’daki savaşın başladığı mart ayında fiziki piyasada gram altın fiyatı 8.160 TL’ye kadar yükselmiş ve spot fiyatın yaklaşık %8,5 üzerine çıkmıştı. Petrolde yaşanan artış “yüksek enflasyon-yüksek faiz” denklemini öne çıkarınca, altın da hızla gerilemeye başladı. 1 kilo altında 14 bin dolara kadar yükselen makas, bugün 1000 doların altına geriledi. Fiziki altın fiyatı zirveden %18,50 düştü ve spot fiyata göre daha fazla değer kaybetti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi - Türk halkının vazgeçilmez yatırım aracı olan gram altın fiyatlarında, son haftalarda spot piyasa ile fiziki piyasa arasındaki makas oldukça düşük seviyelere geriledi.

4 Haziran 2026’da spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı TSİ 10:00 itibarıyla 6.605 TL’den güne başlarken; fiziki piyasada da gram satış fiyatı 6.650 TL’den gerçekleşiyor. İki piyasa arasında 1 kilo altındaki fark 980 dolar olarak gerçekleşti.

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MARTTA 8 BİN TL’Yİ AŞMIŞTI

Fiziki piyasadaki gram altın satış fiyatı, mart ayının başında ABD-İran savaşının başladığı ilk gün 8.160 TL’ye kadar yükselmişti. Söz konusu tarihte çatışmalar başlamadan önce spot piyasa fiyatı ise 7.450 TL’den kapanış yapmıştı. İki piyasa arasında 1 kilo altın fiyatında makas 14 bin dolara kadar yükselmişti.

Fiziki altında büyük zarar! Savaşın başında 8 bin TL’den almışlardı

FİZİKİ FİYAT SERT DÜŞTÜ

Jeopolitik risklerde artış ve petrol fiyatlarında yaşanan yükselişle birlikte “yüksek enflasyon ve yüksek faiz” beklentileri de öne çıkınca, altın fiyatları, savaşa gösterdiği ilk tepkini ardından düşüşe geçti.

Özellikle fiziki piyasada gram altın fiyatı savaşın başında test ettiği zirve seviyenin %-18,50 gerisinde düştü. Bu süreçte spot gram altın fiyatındaki düşüş ise %11,35 oldu.

Fiziki altında büyük zarar! Savaşın başında 8 bin TL’den almışlardı

TALEP SOĞUDU, HAVA PARASI DÜŞTÜ

Kuyumcular, savaşın başında aşırı taleple altın fiyatlarının yükselişe geçtiğini ve fiziki piyasanın hızla aradaki farkı açtığını belirterek, “Devam eden süreçte ise fiyatlarda yaşanan düşüşle birlikte fiziki talep de soğudu. Böylece ‘hava parası’ diyebileceğimiz makas da hızla kapanmaya başladı. Savaşın başında hafta sonunda 8.000 TL ve üzerinde altın alıp da bekleyenler, şu andan en fazla kaybı yaşayanlar oldu” diye konuştu.

Fiziki altında büyük zarar! Savaşın başında 8 bin TL’den almışlardı

YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ ZAYIFLIYOR

Bu arada kısa vadede altında yükseliş beklentileri de zayıflamaya başladı. Bu yıl FED’den faiz indirimi tahminleri neredeyse masadan kalkarken, son olarak Commerzbank ons altın için hedef fiyatını aşağı çekti. Almanya’nın en büyük ikinci bankası, yıl sonunda ons fiyatı beklentisini 5.000 dolardan 4.800 dolara revize etti.

4 Haziran’da ons fiyatında 4.465 dolara yakın görünüm sürerken; Commerzbank’ın tahmini, yıl sonuna kadar %7,5 civarında bir prim beklentisine işaret etti.