Bodrum’da tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybeden televizyoncu ve gazeteci Reha Muhtar, İstanbul’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Muhtar’ın naaşı, Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne getirildi ve burada oğlu Poyraz ile manevi kızı Ayşe Nazlı taziyeleri kabul etti.

Cenaze töreninde Muhtar’ın oğlu Poyraz ve manevi kızı Ayşe Nazlı, tabutun başında bulunarak gelen yakınların ve katılımcıların taziyelerini kabul etti.

Muhtar için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınacağı, namazın ardından ise naaşının Yeniköy Mezarlığı’nda defnedileceği bildirildi.

“DENİZ UĞUR CENAZEME GELMESİN” DEMİŞTİ

Reha Muhtar'ın ölüm haberinin ardından, geçen sene sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşımlar yeniden gündeme gelmişti.

Muhtar, daha önce yaptığı bir paylaşımda, sanatçı Ferdi Tayfur'un ailesiyle yaşadığı sorunlara değinerek, benzer bir durumun kendi yaşamında yaşanmasını istemediğini şöyle ifade etmişti:

“Ferdi Tayfur'un annesinin etkisindeki kızıyla yaşarken görüşememesi, öldükten sonra cenazesindeki olaylar, umarım benim başıma gelmez. Bütün mücadelem o…”



Reha Muhtar'ın en çok konuşulan paylaşımlarından biri ise eski eşi Deniz Uğur hakkında yaptığı açıklama oldu. Muhtar, söz konusu paylaşımında, "Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" ifadelerini kullanmıştı. Cenazede Deniz Uğur’un yer almaması dikkat çekti.