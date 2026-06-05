Gelinim Mutfakta'da 1-5 Haziran haftasının final heyecanı yaşanıyor. Altın bileziklerin sahibinin belli olacağı hafta finalinde gözler hem puan tablosuna hem de yarışmaya veda edecek isme çevrildi. Günün birincisi yarım altın alırken, hafta boyunca gelinine en yüksek puanı veren kayınvalide ise bir ajda bileziğin sahibi oluyor. İşte, Gelinim Mutfakta 15 altın bileziğin sahibi, haftalık puan durumu ve 5 Haziran 2026 elenen isim...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın son gününe girilirken yarışmacılar arasındaki rekabet dikkat çekiyor. Kayınvalidelerin ve sunucu Aslı Hünel'in vereceği son puanlar, hem 15 altın bileziğin sahibini hem de elenecek gelini belirleyecek. Gelinler bugün Sarımsaklı Tepsi Pilavı tarifiyle yarıştı.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 5 Haziran 2026 tarihli hafta finali bölümünde haftanın şampiyonu olacak gelin ve 15 altın bileziğin sahibi yakından takip ediliyor. Yarışmanın son puanlamasının ardından birinci olan isim netleşecek ve sonuçlar paylaşılacak.

Bu hafta yarışmada Nazlıcan, Tuğba, Hatice ve Cemile arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Hafta boyunca alınan puanlar ve gün birincilikleri, final gününde yapılacak son değerlendirmeyi daha da önemli hale getirdi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte bilezikleri kazanan isim belli olacak.

Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 15 altın bileziğin sahibi ve puan durumu

5 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Hafta finalinin en merak edilen başlıklarından biri de yarışmaya veda edecek isim oldu. Ancak programda elenen gelin henüz açıklanmadı. Kayınvalidelerin son puanlarının ardından en düşük puanda kalan yarışmacı yarışmaya veda edecek.

Özellikle fragmanda yer alan ve Hüsniye kayınvalidenin tüm tabaklara düşük puan vermesi sonrası yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekti.

Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 15 altın bileziğin sahibi ve puan durumu

5 HAZİRAN 2026 GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

5 Haziran Cuma günü itibarıyla yarışmanın resmi puan tablosu ve hafta finali sonuçları henüz kesinleşmedi. Programın yayınlanmasının ardından güncel puanlar ve sıralama belli olacak.

Önceki günlerin puan durumu şu şekilde:

2 Haziran Salı puan durumu:

Cemile: 17

Tuğba: 16

Hatice: 15

Nazlıcan: 9

3 Haziran Çarşamba puan durumu:

Hatice: 19 puan

Tuğba: 18 puan

Cemile: 10 puan

Nazlıcan: 10 puan

Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 15 altın bileziğin sahibi ve puan durumu

4 Haziran Perşembe puan durumu:

Nazlıcan: 22

Tuğba: 20

Hatice: 11 (15-4)

Cemile: 7

1 Haziran Pazartesi günü puanları iptal edilmişti.

GELİNİM MUTFAKTA AJDA BİLEZİĞİ HANGİ KAYNANA KAZANDI?

Ajda bileziği, hafta boyunca kayınvalideler arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda sahibini buluyor. Ancak 1-5 Haziran haftasının Ajda bileziği kazananı da henüz açıklanmış değil.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen finalde Ajda bileziğinin sahibi Hüsniye kayınvalide olmuştu. Bu hafta ise yarışmacı yakınları arasındaki puan rekabeti son ana kadar devam ediyor.

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