75 yaşındaki Suriyeli Ahmet Abbas, tam 12 yıl boyunca anahtarını sakladığı Rakka'daki evine döndü. Ancak evinin yerinde kocaman bir enkaz gören Abbas, bahçesindeki ağaçların bile yok edildiğini söyledi. Yaşlı adam, "Ne ev kalmış ne de ağaç. Her şey yanmış, yıkılmış. 'Yıkım' kelimesi durumu anlatmaya yetmiyor" dedi.

Suriye'nin Rakka ilinde yaşayan 75 yaşındaki Ahmet Abbas, yaklaşık 12 yıl önce terör örgütü YPG'nin baskıları nedeniyle terk etmek zorunda kaldığı köyüne döndü.

Abbas, yıllar sonra Salib köyüne döndüğünde, çocukluğunun geçtiği, ailesiyle anılar biriktirdiği evini yerle bir olmuş halde buldu. Yıllarca tek hayalinin evine dönmek olduğunu anlatan Abbas, dönüş yoluna çıkarken evini büyük ölçüde ayakta bulacağını düşündüğünü dile getirdi.

"EVİMİZDEN GERİYE ENKAZ KALMIŞ"

"Tek hayalimiz evimize geri dönmekti. Döndüğümüzde evimizi olduğu gibi bulacağımızı, sadece temizlik ve düzenleme yapmamızın yeterli olacağını düşünüyorduk." diyen Abbas, karşılaştığı manzaranın tüm umutlarını yıktığını ifade etti.

Abbas, "Evimin anahtarını yıllarca saklamıştım. Ancak geriye sadece enkaz ve kapının kalıntıları kalmış. Kardeşim ve çocuklarımla birlikte geri dönüp evime girmeyi umut ediyordum ancak evimin enkazı ile karşılaştım." dedi.

12 yıl anahtarını taşıdı! Döndüğünde ne evini bulabildi ne de bahçesindeki ağaçları

BAHÇESİNDEKİ AĞAÇLAR BİLE YOK EDİLMİŞ

Evinin bahçesinde yıllarca gölgesinde oturduğu ceviz ağaçlarından dahi hiçbir iz kalmadığını söyleyen Abbas, köyde gördüğü yıkımın tarif edilemeyecek boyutta olduğunu dile getirdi.

Köydeki hasarın boyutuna ilişkin Abbas, "Yıkım yüzde 90'dan fazla. Evlerin çoğu tamamen kazılmış ve mayınlarla patlatılmış durumda." dedi.

12 yıl anahtarını taşıdı! Döndüğünde ne evini bulabildi ne de bahçesindeki ağaçları

"BİZ KARDEŞÇE YAŞIYORDUK"

Beş çocuk babası Abbas, evinin ve köydeki yapıların yıkılmasından terör örgütü YPG'yi sorumlu tuttu. Geçmişte bölgede farklı etnik kökenlerden insanların bir arada yaşadığını anlatan Abbas, "Biz Kürtlerle akrabaydık, birlikte kardeşçe yaşıyorduk. Aramızda güçlü ilişkiler vardı." diye konuştu.

12 yıl anahtarını taşıdı! Döndüğünde ne evini bulabildi ne de bahçesindeki ağaçları

ANNESİNDEN KALAN SON PARÇAYI ARADI

Yıkıntılar arasında dolaşırken ilk aradığı şeyin annesinden kalan büyük ayna olduğunu söyleyen Abbas, o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. "Ayna annemden kalmıştı. Annemle babamın hatırasıydı. Döndüğümde onu da bulamadım." diyen Abbas, sadece evini değil, ailesinden kalan birçok hatırayı da kaybettiğini dile getirdi.

12 yıl anahtarını taşıdı! Döndüğünde ne evini bulabildi ne de bahçesindeki ağaçları

Abbas, "Ne ev kaldı ne de ağaç. Her şey yanmış, yıkılmış​​​​​​​. 'Yıkım' kelimesi yaşananları anlatmaya yetmiyor." ifadelerini kullandı.

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