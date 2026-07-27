İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan'ın Türkiye'nin füze ve savunma mühimmatı tedarikini gizli girişimlerle engellediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyrudu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan, Yunanistan’ın gizli girişimlerle Türkiye’nin füze ve mühimmat tedarik süreçlerini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı.

"TEDARİK SÜREÇLERİ KESİNTİSİZ İLERLİYOR"

Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen gerçek dışı ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik spekülatif bir faaliyet olduğunun altı çizildi.

Uluslararası pazarlardan yürütülen tedarik ve iş birliği süreçlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan, "Yunanistan’ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye’nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği" yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Türkiye Cumhuriyeti, savunma sanayii alanında benimsediği yerli ve milli üretim vizyonu sayesinde kritik mühimmat, füze ve savunma sistemleri ihtiyacının büyük bir bölümünü kendi öz kaynaklarıyla karşılamaktadır.

Uluslararası pazarlardan yürütülen tedarik ve iş birliği süreçleri de devletler arası hukuki mutabakatlar ve stratejik planlamalar doğrultusunda sorunsuz ve kesintisiz şekilde ilerlemektedir.

Basında veya üçüncü taraf kaynaklarda dönem dönem yer bulan bu tarz haberler, kamuoyunu manipüle etmeye ve asılsız bir algı oluşturmaya yönelik spekülatif dezenformasyon faaliyetleridir.

Yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

Türkiyenin füze tedarikinde Yunanistan krizi mi çıktı? DMM oyunu bozdu

NE OLMUŞTU?

Yunan merkezli Enikos gazetesi, gazeteci Hristos Mazanitis imzalı haberinde Atina yönetiminin yürüttüğü gizli diplomasisiyle Türkiye'nin Meteor füzesi anlaşmasını "baltaladığını" ve Türk Eurofighter’larını "füzesiz" bıraktığını öne sürdü.

Ancak güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin Eurofighter ve Meteor füzeleri tedarik sürecinde herhangi bir sorun bulunmuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası