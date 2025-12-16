TurDef’in özel haberine göre Birleşik Krallık, Türkiye’nin Eurofighter Typhoon sürecini resmen teyit etti. İlk teslimat tarihi netleşti, Meteor füzesi pakete girdi, yerli silah ve yazılım için tarihi haklar tanındı. Türkiye’ye Eurofighter Onayı: Tarih Netleşti TurDef’in özel haberine göre Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’nin Eurofighter Typhoon tedarik sürecine ilişkin kritik detayları yazılı olarak paylaştı. Açıklamada, Türkiye’ye yapılacak ilk Typhoon teslimatının 2030 yılında planlandığı resmen teyit edildi. Paylaşılan takvim, şimdiye kadar açıklanan ilk ve tek resmi zaman çizelgesi olarak kayda geçti.

METEOR FÜZESİ PAKETTE: HAVA GÜCÜNDE YENİ SAYFA Birleşik Krallık Büyükelçiliği, Meteor hava-hava füzesinin Türkiye’ye sunulacak tedarik paketinde yer aldığını açık şekilde doğruladı. Böylece Türkiye, Eurofighter Typhoon ile uzun menzilli hava-hava angajman kabiliyetine sahip olacak.

YERLİ SİLAH VE MÜHİMMAT İÇİN TARİHİ HAK Açıklamanın en dikkat çeken başlıklarından biri, Türkiye’nin Eurofighter platformuna kendi geliştirdiği hava-hava ve hava-yer mühimmatlarını entegre etme hakkı oldu. Türk Yazılımı ve Sistemleri İhraç Edilebilecek Türkiye’ye tanınan bir diğer kritik hak ise operasyonel egemenlik alanında geldi. Türkiye, Eurofighter üzerinde geliştireceği yerli yazılım, görev sistemleri ve bazı alt bileşenleri üçüncü ülkelere ihraç edebilecek. Böylece Ankara'nın konumunu yalnızca uçağı kullanan bir müşteri olmaktan çıkarıp Eurofighter ekosistemi içinde aktif ve etkili bir sanayi ortağı seviyesine taşıyacak.



GÖREV VERİLERİNDE TAM ULUSAL KONTROL Birleşik Krallık Büyükelçiliği, Eurofighter Typhoon’un operatör ülkelere görev verileri üzerinde egemen kontrol sağladığını da teyit etti. Türkiye, kendi görev veri dosyalarını ve elektronik harp kütüphanelerini oluşturabilecek ve güncelleyebilecek. Modern savaş uçağı ihracatında nadir görülen bu seviye, Türkiye’ye taktik ve operasyonel esneklik kazandırıyor.

İKİ AŞAMALI MODEL: UÇAKLAR AYRI, DESTEK AYRI Sürdürülebilirlik başlığında, uzun vadeli bakım, revizyon, elektronik harp altyapısı ve eğitim konularının ayrı bir takip sözleşmesiyle belirleneceği aktarıldı. Söz konusu yapı, ilk aşamada uçak ve silah tedarikini, ikinci aşamada ise uzun vadeli bakım, destek ve idame süreçlerini kapsayan iki aşamalı bir modeli işaret etmekte.



BİRLEŞİK KRALLIK ÜRETİMDE KİLİT ROLDE Açıklamada, Eurofighter üretiminde Birleşik Krallık’ın rolüne de geniş yer verildi. Uçağın büyük bileşenlerinin yaklaşık üçte birinin Samlesbury’de üretildiği bilgisi paylaşıldı. Mevcut Alman, İspanyol ve İtalyan siparişlerinin Typhoon üretimini önümüzdeki yıllarda da canlı tutacağı ifade edildi.



