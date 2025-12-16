Milli Eğitim Bakanlığı, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin seçimi için düzenlenecek sınava ilişkin başvuru kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan kılavuza göre, yurt dışında görev almak isteyen adaylar başvurularını 16-26 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Millî Eğitim Bakanlığı(MEB), 2026 yılında yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin seçimine dair esasları belirleyen ‘Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenler İçin Seçme Sınavı Kılavuzu’nu yayımladı.

Buna göre yurt dışı görevine başvurmak isteyen öğretmenler, başvurularını 16–26 Aralık tarihleri arasında elektronik ortamda yapacak. Adaylardan en az beş yıl hizmet süresini tamamlamış olmaları, lisans mezunu olmaları, disiplin cezası almamış bulunmaları ve sağlık yönünden yurt dışında görev yapmaya engel bir durumlarının olmaması şartı aranacak.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular, https://mebbis.meb.gov.tr internet adresinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle 16-26 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Bankaya ücret yatırılmaması veya yanlış T.C. Kimlik Numarasıyla yatırılması hâlinde başvuru ekranı açılmayacaktır. Başvurular 26 Aralık 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.





BAŞVURU ŞARTLARI



a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı Kadrolarında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışanlar hariç),

ç) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

d) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

e) Yurtdışında görev yapmasına engel rahatsızlığının bulunmaması ve herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı olmamak,

f) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Yurt dışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,

ğ) Son 10 yılda kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

h) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

ı) Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilmiş olanlar için önceki yurt dışı görevinde başarılı olmuş ve yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla yurt içinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

SINAV TARİHİ DUYURULDU

Kılavuza göre seçme süreci yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavı, 8 Şubat 2026 tarihinde 81 ilde eş zamanlı olarak uygulanacak.

