Bosna’daki soykırımın faili olan Sırp milliyetçi çevrelerle bağlantılı militanlar, Rusya saflarında Ukrayna’da savaştıktan sonra gözlerini yeniden Bosna Hersek’e çevirdi. The Telegraph’ın haberine göre yüzlerce Sırp militanın hedefi, Ukrayna cephesinin ardından Bosna Hersek’e dönmek. İngiliz basını, bu grupların Balkanlar’da yeni bir savaşın zeminini hazırladığını yazdı.

"ANA RUSYA" İNANCI İLE CEPHEYE GİTTİLER Sırp milliyetçiler “Ana Rusya”nın kendilerine borcunu ödeyeceğine inanıyor. Bu düşünceyle yüzlerce Sırp militanın Rus birlikleriyle birlikte Ukrayna’da savaşa katıldığı belirtildi. Aynı çevrelerin, Kosova başta olmak üzere kaybedildiğini düşündükleri toprakların geri alınacağı beklentisi taşıdığı ileri sürülmekte.



SOSYAL MEDYADAN SAVAŞ ÇAĞRISI Bosna Savaşı gazilerinin de dahil olduğu milliyetçi grupların, sosyal medya üzerinden genç Sırpları Ukrayna cephesine çektiği kaydedildi. Telegram, TikTok ve Rus sosyal ağı Vkontakte üzerinden yapılan paylaşımlarla cephe hayatının yüceltildi bazı savaşçılara 23 bin sterline varan ödemeler vaat edildi.

BOSNA’YA MI DÖNECEKLER? The Telegraph, bu militanların Ukrayna’dan döndükten sonra Bosna’da paramiliter bir çatışmayı tetikleyebileceği endişesinin bölgede giderek arttığını yazdı. Bosna savaşının sona ermesinin üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen, eski cephe hatlarının yeniden canlanabileceği uyarısı yapıldı.



DARİO RİSTİC ÖRNEĞİ Haberde öne çıkan isimlerden biri Dario Ristic oldu. Ukrayna’da Rus birlikleriyle savaşırken yaralanan ve protez bacak kullanan Ristic, cephede keskin nişancı ve drone saldırılarında yer almış. Ristic, sosyal medya üzerinden milliyetçi mesajlar yayarak binlerce takipçiye ulaştı. “Bosna’ya Döneriz” Gazetenin aktardığına göre Ristic’in yer aldığı bir videoda, “Buradaki NATO faşistleriyle işimiz bittiğinde kutsal yerlerimizi geri almak için döneceğiz” dedi.

TUTUKLANDI, SERBEST BIRAKILDI Ristic’in Bosna’ya döndükten sonra yabancı bir paramiliter güce katıldığı gerekçesiyle Saraybosna Havalimanı’nda gözaltına alındığı, ardından serbest bırakıldığı yazıldı. Ev hapsi kararı verilen Ristic çevrim içi faaliyetlerine devam ediyor ve halen büyük bir risk olarak görülmekte.



ESKİ MİLİTANLAR YİNE SAHADA The Telegraph, genç militanların arkasında Bosna savaşında yer almış sert çekirdek bir grubun bulunduğunu yazdı. “Kurt” lakabıyla tanınan Davor Savicic’in bu isimler arasında öne çıktığı, geçmişte Arkan’ın Kaplanları saflarında savaştığı ve Kırım ile Suriye’de Rusya adına çatışmalara katıldığı aktarıldı. Rusya Bağlantısı Ve Gru İddiası Gündemde Haberde, bazı Sırp savaşçıların Rus askeri istihbaratı GRU ile bağlantılı olduğu iddialarına da yer verildi. Sızdırılan belgelere göre Rusya’nın, bu kişilerin hareketlerini kolaylaştırmak için paravan şirketler ve üçüncü ülkeler üzerinden seyahat ağları kurduğu öne sürüldü.

