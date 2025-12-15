Türkiye’nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi son 1 aylık süreçte %40,20 seviyesinden %38,24’e kadar geriledi. Bu dönemde faizdeki düşüş yaklaşık %5 olarak gerçekleşti. Tahvil faizi geriledikçe primi artan borçlanma araçları fonlardaki aylık getirinin ise %7’yi aşması ve aylık mevduat getirisinin yaklaşık 3 kat üzerinde gerçekleşmesi de dikkatlerden kaçmadı. İşte son 1 ayda en çok getirisi sunan borçlanma araçları fonları…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye ekonomisinden son dönemde gelen makro veriler pozitif bir görünüme işaret ederken; kasımda enflasyonun 0,87 ile beklenti altında kalması ve yıllık TÜFE’nin %31,07’ye gerilemesi, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini gösterdi.

Enflasyon tarafındaki pozitif gelişmeler, geçen hafta Merkez Bankasının faiz indirimine de zemin hazırladı. TCMB, politika faiz oranını 150 baz puan düşürdü ve %38,00 seviyesine çekti.

PİYASA FAİZLERİ DE DÜŞÜYOR

TCMB’nin faiz indiriminin ardından ilk işlem gününde gecelik faizler de (TLREF) 1,52 puan gerileyerek cuma günü 37,85 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan Türkiye’nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi de son 1 aylık süreçte %40,20 seviyesinden %38,24’e kadar geriledi. Bu dönemde faizdeki düşüş yaklaşık %5 olarak gerçekleşti.

Faiz düştükçe bu fonlar kazandırdı! Aylık getiriler, mevduat faizini 3’e katladı

EN FAZLA KAZANDIRAN FONLAR

Tahvil faizinde yaşanan gerileme, TEFAS’ta bu ürüne yatırım yapan Borçlanma Araçları Fonlarının getirilerine de pozitif yansıyor. 13 Aralık kapanış değerleri dikkate alındığında son 1 aylık süreçte TEFAS’ta işlem gören ve en fazla kazandıran Borçlanma Araçları Fonları şöyle sıralanıyor:

1-TEB Portföy Borçlanma Araçları Fonu: %7,10

2-Fiba Portföy Borçlanma Araçları TL Fonu: %6,85

3-Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu: %6,61

4-Yapı Kredi Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu: %6,53

5-Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu: %6,50

6-A1 Capital Portföy Borçlanma Araçları Fonu: %6,36

7-AK Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu: %6,31

8-İş Portföy Borçlanma Araçları TL Fonu: %5,93

9-Oyak Portföy İkinci Borçlanma Araçları TL Fonu: %5,59

10-Azimut PYŞ Birinci Borçlanma Araçları Fonu: %5,38

Tahvil faizi geriledikçe primi artan bu fonlardaki aylık getirinin %7’yi aşması ve aylık mevduat getirisinin de yaklaşık 3 kat üzerinde gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

2026 BEKLENTİLERİ

Analistler, 2026 yılında da ana senaryonun enflasyon ve faizlerde gerileme olarak öne çıktığını belirterek; tahvil faizlerinde herhangi sebeple yaşanabilecek bir yükselişin ise Borçlanma Araçları Fonlarındaki getiriyi düşürebileceği uyarısında bulunuyor.

TCMB’nin son faiz kararının ardından değerlendirmede bulunan Deutsche Bank, 2026 sonunda enflasyonun %24’e düşmesini ve TCMB’nin politika faiz oranının da %30’a gerilemesini bekliyor.

