Keyif veren gol düellosu

Beşiktaş, Trabzon’da belki de kimsenin bu ev sahibini yakalayamayacağı bir pozisyonda yakaladı skor olarak. 3-1’e bile getirdi maçı ama oyunda El Bilal Toure atılınca Sergen Yalçın’ın takımı kalan bölümün tamamını neredeyse kendi ceza alanı yakınlarında geçirmeye mahkûm oldu.

Fatih Tekke, rakibin de eksik kalmasıyla her türlü oyun şeklini dener gibiydi. Ceza sahasının içine gönderilen toplarda ya da o alanın civarında yapılan pas alışverişlerinde ‘Trabzonspor çok akıllı davrandı’ diyemeyiz. Ancak tüm hücumda kumanda merkezi olan ve son iki golde bir Zubkov performansı izledik.

Savic neden 11’de değil?

Muci attığı gollerden sonra biraz ‘Sadece ben oynarım’ anlayışına girdiği için etrafındakilerin uygun pozisyonlarına pek bakmadan oynamaya çalıştı sanki. Bu arada Fatih Hoca’ya sormak gerekir; “Madem Savic bu kadar oynayabilecek durumdaydı neden ilk on birde göremedik onu?”

Sergen Hoca da oyuncu değişikliklerinde sanki kırmızı karttan sonra pek istekli davranamadı. Çok yüksek tempoda ve heyecanlı geçen bir maç izledik çok şükür. Bir de tabii ki altı gol.

Hesaplar ve kayıplar

Trabzonspor zirveyi yakalama hevesi ve heyecanındayken bu oyunda eksik iki oyuncusunun (Pina ve Onuachu) yokluğunu hissetti diyebiliriz. Beşiktaş’ta ise Orkun’un oyunu çok çok gerilerde oynaması tabii ki Beşiktaş için bir önemli kayıptı.

Sonuçta gol düellosu 3-3 sonuçlanırken Beşiktaş biraz daha yukarıya yaklaşmanın fırsatını kaçırdı, Trabzonspor da zirveye yaklaşıp yeni bir şampiyonluk hevesi hissederken bunu kayda geçiremedi.

Maçın adamı: Zubkov

