Yılın maçına hoş geldiniz

Papara Park’taki mükemmel atmosferde her şey Trabzonspor lehine görünüyordu maç öncesi. Beşiktaş kötü günler yaşarken, ev sahibi zirve yarışı kovalıyordu ne de olsa…

Futbolu bu kadar cazip kılan, içinde barındırdığı sürprizlerdi. “Kötü” Beşiktaş, en zor deplasmanda arka arkaya golleri sıralamaya başladı. Abraham, Cerny, Cerny…

Gökhan Sazdağı’nın “asistinde” Muçi takımını ve taraftarını umutlandırsa da, Trabzonspor gol yedikçe daha kötü oynuyor, kötü oynadıkça gol yiyordu. Kendi sahasında yarım saatte üç gol yemek Trabzon tarihinde var mıydı, bilmiyorum.

Kaptanlık Orkun’dan alınmalı

Başakşehir maçında oyundan atılan Beşiktaş kaptanı, F.Bahçe derbisinde takımı 2-0 önde ve her şey yolunda iken, 26. dakikada “keyfi” bir kırmızı kart görmüştü. Dün akşam da 5. dakikada rakibinin ayağına basarak sarı kart gördü. Bence futboldan çok psikolojik bir durum bu…

38’de VAR yardımı ile El Bilal Toure’yi oyundan atan Ali Şansalan, ilk yarının son dakikasında son adam durumundaki Rashica’nın indirilişine düdük çalamadı.

İkinci yarı tek kale

3-1 önde ve bir eksikle devreye çıkan Beşiktaş, hücum dükkanını erken kapattı. Bütün takım ceza sahasına hapsoldu. Rakip kaleci Onana bile Beşiktaş yarı alanında paslaşıyordu.

Bu baskının vadettiği gol, Zubkov’un Trabzon plakasını kutlamasıyla geldi. Aynı Zubkov beraberlik golünü da atarak, takımının sahasında bu sezon yenilmezliğini sürdürdü en azından…

Maçın adamı: Oleksandr Zubkov

Sadık Söztutan'ın önceki yazıları...