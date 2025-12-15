Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı Yenikapı Boat Show, Yenikapı Expo Center’da kapılarını açtı. Fuarda fiyatları 120 bin TL ile 45 milyon TL arasında değişen 350’nin üzerinde tekne motoryat sergileniyor.

Etkinlikte yaklaşık 600 milyon dolarlık ticaret hacmi sağlanması hedefleniyor. Fuara 700’ü yabancı olmak üzere toplamda 16 bin ziyaretçi kayıt yaptırmış durumda. 30’dan fazla ülkeden satın almacı, distribütör ve sektör temsilcisinin katıldığı fuarda 350’den fazla tekne sergileniyor.

Yüksek mühendislik kabiliyeti, yenilikçi tasarım anlayışı ve uluslararası standartlarla uyumlu üretim kalitesi sayesinde Türk üreticiler; Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik pazarlarında güçlü bir konum edindi.

2025 yılı itibarıyla gemi ve yat ihracatı, sektörün lokomotif alanlarından biri hâline gelmiş durumda. Artan sipariş hacmi, yeni pazar açılımları ve stratejik iş birlikleri, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü önemli ölçüde ileri taşıyor.

Artı Fuarcılık CEO’su Murat Aslan, yılın 10 ayında sektör ihracatının 1,8 milyar dolarla tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştığını, 9 günlük fuarın da ihracata 600 milyon dolarlık katkı sunacağını öngördüklerini söyledi.

