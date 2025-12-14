Gençleri taşıyan araç uçurumdan yuvarlandı! Kolombiya'daki faciada 16 ölü, 20 yaralı
Kolombiya'da bir grup genci taşıyan aracın uçuruma yuvarlandığı kazada, ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, basına yaptığı açıklamada, Tolu kasabasından yola çıkan ve bir grup genci taşıyan aracın El Chispero yolunda 20 metrelik uçuruma yuvarlandığını bildirdi.
16 ÖLÜ, 20 YARALI
Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını belirten Rendon, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin gönderildiğini duyurdu.
Rendon, kazadan büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek "Bu acil duruma müdahale etmek ve destek sağlamak için tüm hastane personeli seferber oldu. Önümüzdeki birkaç dakika içinde hastaneye gideceğim." ifadelerini kullandı.
Yerel basında, kazada ölenlerin Antioquia Lisesi'nden yeni mezun gençler olduğu kaydedildi.