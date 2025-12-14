Kolombiya'da bir grup genci taşıyan aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti 20 kişi yaralandı.

Kolombiya'da bir grup genci taşıyan aracın uçuruma yuvarlandığı kazada, ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, basına yaptığı açıklamada, Tolu kasabasından yola çıkan ve bir grup genci taşıyan aracın El Chispero yolunda 20 metrelik uçuruma yuvarlandığını bildirdi.

Gençleri taşıyan araç uçurumdan yuvarlandı! 16 ölü, 20 yaralı

16 ÖLÜ, 20 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını belirten Rendon, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin gönderildiğini duyurdu.

Rendon, kazadan büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek "Bu acil duruma müdahale etmek ve destek sağlamak için tüm hastane personeli seferber oldu. Önümüzdeki birkaç dakika içinde hastaneye gideceğim." ifadelerini kullandı.

Yerel basında, kazada ölenlerin Antioquia Lisesi'nden yeni mezun gençler olduğu kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası