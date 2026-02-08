Vodafone Business, BSH Türkiye ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle Türkiye üretim sektöründe 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke (MPN) teknolojisini ilk defa devreye aldı. Görüntü işleme teknolojilerinin kullanıldığı fabrikada stok, sevkiyat ve sipariş süreçleri 5G altyapısıyla anlık olarak yapay zekâya iletilerek analiz ediliyor.

ÖMER TEMÜR- Vodafone Türkiye ve BSH Ev Aletleri Türkiye dijital dönüşüm vizyonları doğrultusunda önemli bir projeyi hayata geçirdi. Türkiye üretim sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyan iş birliği kapsamında 5G SA MPN (Standalone - Mobile Private Network) altyapısı ve görüntü işleme teknolojileri kullanılarak BSH’nin Çerkezköy Çamaşır Makinesi Fabrikası operasyonları dijital ortama taşındı.

BSH Türkiye CEO’su Alper Şengül, 5G projesinin Türk sanayisinin ilk örneklerinden olduğunu belirterek “Proje dijital dönüşümün yanı sıra ihracat odaklı büyüme vizyonumuzu da güçlendiriyor. 5G’nin sunduğu yüksek güvenilirlikteki bağlantı, ihracatın temel taşları olan stok doğruluğunu, sevkiyat hazırlık sürelerini ve siparişe cevap verme hızını iyileştiriyor” dedi.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy da Vodafone Türkiye’nin 20 yıl içinde 480 milyar TL’yi aşkın yatırım yaptığını belirterek “Bugün ülkemizde 2,1 milyon KOBİ’nin ve 6 bin büyük kurumun teknoloji ortağıyız ve dijitalleşmenin sunduğu faydaları bu işletmelerle buluşturarak büyümelerine ve ülkemizin ekonomisini büyütmelerine destek oluyoruz” diye konuştu.

BSH ile hayata geçirilen projenin Türkiye ekonomisi açısından bir ilk olduğunu dile getiren Aksoy, sözlerine şöyle devam etti:

"1 Nisan 2026 tarihiyle birlikte bireysel ve kurumsal tüm abonelerimiz ve iş ortaklarımızı bu eşsiz teknolojiyle tanıştıracağız. Özellikle iş dünyasına sunacağımız özel çözümlerle verimliliği artırıp ülkemizin dijital yolculuğuna desteğimizi sürdüreceğiz"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ise “BSH Çerkezköy tesislerinde 5G tabanlı görüntü işleme çözümü ile üretim hattındaki verilerin gerçek zamanlı analizi mümkün hale geldi. Vodafone Business olarak bu tip öncü projeleri çok önemsiyoruz. Dijital dönüşüme sadece ilave bir yatırım diye bakan, tereddütlü yaklaşan birçok işletmeye cesaret vermesi adına önemli buluyoruz. Teknoloji ile kendi işini başarıyla dönüştürmüş ve ciddi tasarruf sağlamış örneklerin tüm işletmelere ilham olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

BSH Türkiye CTO & COO’su Hakan Mandalı da şu değerlendirmelerde bulundu:

"5G’nin sunduğu güvenli bağlantı sayesinde, üretim süreçlerimiz gerçek zamanlı yönetilebiliyor ve küresel pazarların dinamiklerine anında uyum sağlanabiliyor. Çamaşır makinesi fabrikamızda kurulan teknik mimari ve elde edilen operasyonel kazanımlar doğrultusunda, 5G uygulamasının diğer üretim tesislerimizde de ölçeklenmesini planlıyoruz"

GERÇEK ZAMANLI STOK YÖNETİMİ

Proje kapsamında, Vodafone Business’ın sunduğu 5G tabanlı özel ağ çözümüyle fabrikada daha hızlı, güvenli ve düşük gecikmeli bir iletişim altyapısı oluşturuldu.

Yeni sistem sayesinde stok sahası operasyonlarında kayda değer iyileşme sağlandı. CRM entegrasyonu ile üretim, lojistik ve forklift yönetimi süreçleri gerçek zamanlı olarak izlenebilir hâle geldi. Gerçek zamanlı veri akışı sayesinde stok doğruluğu en üst seviyeye çıkarılırken, yanlış yönlendirmeden kaynaklanan üretim duruşları ortadan kaldırıldı.

İş birliğiyle forklift hareketleri yüzde 100 doğrulukla yönlendirilmeye başlandı. Üretim süreçleri anlık olarak izlenebilir hale geldi, görüntü işleme sayesinde yanlış yerleştirme ve kayıt hataları tamamen elimine edildi. Ayrıca bu teknoloji sayesinde kesintisiz performans sağlandı ve veri güvenliği de kapalı MPN altyapısı sayesinde üst seviyeye taşındı.



