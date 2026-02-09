Balıkesir'de Bandırma-İzmir seferini yapan 6 Eylül Ekspresi, raylara düşen kaya nedeniyle yoldan çıktı. Olay yerine koşan ekipler treni güvene alırken, 150 yolcu otobüslerle bölgeden tahliye edildi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Bandırma-İzmir seferini yapan 6 Eylül Ekspresi'nin lokomotifi, büyük bir kaya parçasının düşmesi nedeniyle raydan çıktı.

OTOBÜSLERLE NAKLEDİLDİLER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Trendeki yaklaşık 150 yolcu, bölgeye sevk edilen otobüslerle nakledildi.

YİNE AYNI BÖLGE!

Yaklaşık bir hafta önce aynı bölgede meydana gelen toprak kayması nedeniyle aynı trenin 3 vagonu raydan çıkmıştı.

